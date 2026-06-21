Talán végre lemond Starmer

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Egyre több jel utal arra, hogy a miniszterelnök hétfőn tervet terjeszthet elő a lemondására.

Egyre szaporodnak azok a jelek, mi szerint Keir Starmer lemond a miniszterelnöki posztjáról - írja a BBC. Mint a lapban emlékeztetnek, a politikus mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy nem fog önként távozni, és bármilyen vezetői kihívással hajlandó megküzdeni. Ám - mint a portálon olvasható - az elmúlt 48 órában megváltozott a hangulat a kormányban.

Több bennfentes most úgy gondolja, hogy a kormányfő akár már hétfőn bejelentheti a lemondásának ütemtervét. Peter Kyle üzleti miniszter ma reggel a BBC-nek adott nyilatkozata szerint egyértelműek voltak a jelek arra, hogy a dolgok gyorsan haladnak.

A miniszterelnök azt fogja tenni, „ami az ország érdekeit szolgálja” - fogalmazott a tárcavezető.