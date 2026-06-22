Távozhat a brit miniszterelnök

Keir Starmer miniszterelnök várhatóan hétfőn meghatározza távozásának menetrendjét, és bevezeti a hatalom rendezett átadását riválisának, Andy Burnhamnek, megnyitva az utat Nagy-Britannia egy évtizeden belüli hetedik vezetőjének.
Kevesebb mint két évvel azután, hogy Starmer földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a választásokon, amely ígéretet tett a kaotikus brit politikai végére, egy forrás szerint a miniszterelnök a hétvégén azon gondolkodott, hogy visszavonuljon-e, vagy megvívja-e a vezetői versenyt - írja a Reuters.
Jacqui Smith, a szakképzésért felelős miniszter hétfőn kora reggel a Times Radionak azt nyilatkozta, hogy szerette volna, ha Starmer marad, de a férfi mérlegelte, mi a legjobb az országnak a „rá nehezedő nyomás” miatt.
Hónapok óta növekedett a nyomás
A Starmerre leselkedő fenyegetés, amely hónapok óta növekszik, pénteken meredeken fokozódott, amikor Burnham, Nagy-Manchester polgármestere, meggyőző győzelmet aratott a parlamenti választásokon, és visszatért Westminsterbe, legyőzve Nigel Farage Reform UK pártjának jelöltjét, amely több mint egy éve vezeti a nemzeti közvélemény-kutatásokat. Ez a győzelem reményt adott a Munkáspárt törvényhozóinak, hogy Burnham, a kommunikációs készségeiről ismert politikus, megváltoztathatja egy olyan párt sorsát, amely Starmer alatt elvesztette támogatását, akinek népszerűségi mutatói a legalacsonyabbak minden brit vezető között.
De a széles körben várt vezetőváltás nem kockázatmentes.
Amellett, hogy kijelentette, hogy az országnak alapvető változásokra van szüksége, és csökkentenie kell a megélhetési költségeket, Burnham még nem tette világossá a külügyekkel, a gazdasággal és a védelemmel kapcsolatos megközelítését.
Starmerhez hasonlóan ő is azt tapasztalhatja, hogy kevés mozgástere van, mivel a kötvénypiaci befektetők beszorítják, akik ellenzik a további hitelfelvételt, és egy dühös választóval szembesül, akik úgy vélik, hogy az ország nem működik megfelelően.
Nagy-Britannia már most is a legmagasabb hitelfelvételi költségekkel rendelkezik a G7 gazdag nemzetei közül a magas adósság és kamatfizetések, az évek óta tartó gyenge gazdasági növekedés, a kiadások csökkentésével kapcsolatos küzdelmek és az olyan területekbe való befektetések szükségessége miatt, mint a védelem.
Azóta azt állítja, hogy félreértelmezték.
„Véleményünk szerint egy Burnham-féle miniszterelnökség bizonytalan költségvetési helyzetet örökölne, kevés eszközzel az érdemi változás eléréséhez” – mondták pénteken a Citibank közgazdászai.
Starmer ígéretet tett, hogy bármely kihívással megküzd
Starmer pénteken azt mondta, hogy indulna minden hivatalos Munkáspárti vezetőválasztáson, amely az ő leváltására törekszik. De ez a hétvégén megváltozni látszott.
„Keir szeret gondolkodni a dolgokon” – mondta a névtelenséget kérő forrás.
Bármilyen vezetőváltás, akár a párton belüli verseny nélkül is, feldühítheti a szavazókat, akiknek nem volt beleszólásuk abba, hogy ki irányítja az országot a Downing Streetről. Wes Streeting korábbi egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a vezetői versenybe való belépéshez szükséges 81 Munkáspárti törvényhozó támogatását élvezi, de a párt egyik magas rangú személyisége azt mondta, hogy szerintük Streeting megállapodást tud kötni Burnhammel, és vezető szerepet kap, ha kimarad a versenyből.
Míg Starmer csapata úgy véli, hogy a 2024-es elsöprő országos választási győzelme felhatalmazza arra, hogy 2029-ig maradjon posztján, Peter Kyle üzleti miniszter vasárnap azt mondta, hogy a miniszterelnök „a jelenlegi politikai kihívásokon” gondolkodik.
Ha Starmer hétfőn bejelentené a Downing Street-ről való távozásának ütemtervét, ő lenne a legújabb vezető, aki ezt megteszi. Burnham, ha sikerrel jár, Nagy-Britannia hetedik miniszterelnöke lenne a Brexitről szóló, az Európai Unióból való kilépésről szóló népszavazás óta, amelyre ezen a héten 10 évvel ezelőtt került sor. Ez a fluktuációs szint – amely közel két évszázada a legmagasabb Nagy-Britanniában – rávilágít arra a küzdelemre, hogy fenntartsák a szavazók támogatását, akik dühösek az életszínvonal, a közszolgáltatások javításának és az illegális bevándorlás kezelésének egymást követő kudarcai miatt.
Az Eurasia politikai tanácsadó csoport szerint a legjobb eredmény az lehetne, ha Starmer szeptemberben bejelentené lemondását, lehetővé téve számára, hogy részt vegyen egy júliusi, az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti újraindítási csúcstalálkozón, és Burnhamben itt az ideje felkészülni a kormányzásra.