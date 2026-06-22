Távozhat a brit miniszterelnök

Keir Starmer miniszterelnök várhatóan hétfőn meghatározza távozásának menetrendjét, és bevezeti a hatalom rendezett átadását riválisának, Andy Burnhamnek, megnyitva az utat Nagy-Britannia egy évtizeden belüli hetedik vezetőjének.

Kevesebb mint két évvel azután, hogy Starmer földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a választásokon, amely ígéretet tett a kaotikus brit politikai végére, egy forrás szerint a miniszterelnök a hétvégén azon gondolkodott, hogy visszavonuljon-e, vagy megvívja-e a vezetői versenyt - írja a Reuters. Jacqui Smith, a szakképzésért felelős miniszter hétfőn kora reggel a Times Radionak azt nyilatkozta, hogy szerette volna, ha Starmer marad, de a férfi mérlegelte, mi a legjobb az országnak a „rá nehezedő nyomás” miatt. Hónapok óta növekedett a nyomás

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A Starmerre leselkedő fenyegetés, amely hónapok óta növekszik, pénteken meredeken fokozódott, amikor Burnham, Nagy-Manchester polgármestere, meggyőző győzelmet aratott a parlamenti választásokon, és visszatért Westminsterbe, legyőzve Nigel Farage Reform UK pártjának jelöltjét, amely több mint egy éve vezeti a nemzeti közvélemény-kutatásokat. Ez a győzelem reményt adott a Munkáspárt törvényhozóinak, hogy Burnham, a kommunikációs készségeiről ismert politikus, megváltoztathatja egy olyan párt sorsát, amely Starmer alatt elvesztette támogatását, akinek népszerűségi mutatói a legalacsonyabbak minden brit vezető között. De a széles körben várt vezetőváltás nem kockázatmentes.

Amellett, hogy kijelentette, hogy az országnak alapvető változásokra van szüksége, és csökkentenie kell a megélhetési költségeket, Burnham még nem tette világossá a külügyekkel, a gazdasággal és a védelemmel kapcsolatos megközelítését. Starmerhez hasonlóan ő is azt tapasztalhatja, hogy kevés mozgástere van, mivel a kötvénypiaci befektetők beszorítják, akik ellenzik a további hitelfelvételt, és egy dühös választóval szembesül, akik úgy vélik, hogy az ország nem működik megfelelően.

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Nagy-Britannia már most is a legmagasabb hitelfelvételi költségekkel rendelkezik a G7 gazdag nemzetei közül a magas adósság és kamatfizetések, az évek óta tartó gyenge gazdasági növekedés, a kiadások csökkentésével kapcsolatos küzdelmek és az olyan területekbe való befektetések szükségessége miatt, mint a védelem. Azóta azt állítja, hogy félreértelmezték.

„Véleményünk szerint egy Burnham-féle miniszterelnökség bizonytalan költségvetési helyzetet örökölne, kevés eszközzel az érdemi változás eléréséhez” – mondták pénteken a Citibank közgazdászai. Starmer ígéretet tett, hogy bármely kihívással megküzd

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Starmer pénteken azt mondta, hogy indulna minden hivatalos Munkáspárti vezetőválasztáson, amely az ő leváltására törekszik. De ez a hétvégén megváltozni látszott. „Keir szeret gondolkodni a dolgokon” – mondta a névtelenséget kérő forrás.

Bármilyen vezetőváltás, akár a párton belüli verseny nélkül is, feldühítheti a szavazókat, akiknek nem volt beleszólásuk abba, hogy ki irányítja az országot a Downing Streetről. Wes Streeting korábbi egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a vezetői versenybe való belépéshez szükséges 81 Munkáspárti törvényhozó támogatását élvezi, de a párt egyik magas rangú személyisége azt mondta, hogy szerintük Streeting megállapodást tud kötni Burnhammel, és vezető szerepet kap, ha kimarad a versenyből. Míg Starmer csapata úgy véli, hogy a 2024-es elsöprő országos választási győzelme felhatalmazza arra, hogy 2029-ig maradjon posztján, Peter Kyle üzleti miniszter vasárnap azt mondta, hogy a miniszterelnök „a jelenlegi politikai kihívásokon” gondolkodik.

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