Mit jelenthet Andy Burnham miniszerelnöksége Nagy-Britannia számára?

Andy Burnham heteken belül Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lehet, miután Wes Streeting kijelentette, hogy támogatja az új makerfieldi képviselőt a legfőbb poszton.

Röviddel azután, hogy Sir Keir Starmer bejelentette lemondását miniszterelnöki tisztségéről, Streeting kijelentése véget vetett a vezetőválasztással kapcsolatos találgatásoknak, és megnyitotta az utat a volt manchesteri polgármester számára, hogy ellenzék nélkül kerüljön be. Egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy milyen lehet az Egyesült Királyság Burnham minszerelnöksége alatt, mint a Munkáspárt következő vezetőjével és miniszterelnökével, egy olyan forgatókönyvvel, amelyre sokan számítanak most – írja az Independent. Mi Andy Burnham nézete a bevándorlásról Starmer lemondása után?

Mit jelenthet Andy Burnham miniszterelnökként a város és a gazdaság számára?

HIRDETÉS

Íme, mit jelenthet győzelme az ország számára: A manchesteri mozgalom Westminsterbe vitelében Burnham Nagy-Britanniára vonatkozó tervének középpontjában a „manchesteri mozgalom” áll, egy olyan politikai vízió, amely röviden ötvözi a decentralizáció és az államosítás elemeit. Manchester polgármestereként töltött ideje alatt Burnham nagyobb hatásköröket és finanszírozási döntéseket szorgalmazott a regionális vezetők számára, akik a legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy megértsék közösségük igényeit.

HIRDETÉS

Ez gyakran magában foglalja a közszolgáltatások ellenőrzésének jogát is, amint azt Manchester sikeres „Méhhálózata” is jellemzi. A városon átívelő busz- és villamosjáratokból álló rendszer kidolgozása során az infrastruktúra tulajdonjogát több magánvállalattól elragadták, ami teljes ellenőrzést biztosított a helyi döntéshozóknak. A makerfieldi időközi választásról szólva Burnham azt mondta: „Én…” „Nem tehetek semmit, hacsak nem vagyok elég szerencsés ahhoz, hogy megkapjam az itteni emberek támogatását”.



Általánosabban fogalmazva, a város egyesített hatósága 1 milliárd fontos „jó növekedési alapot” is ígért a városrehabilitáció, a foglalkoztatás, a lakhatás és a hajléktalanság projektjei számára. A város decentralizált hatáskörei „úttörőek” – mondta Burnham az év elején –, és úgy gondolják, hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak Manchester 2015 óta elért 3,1 százalékos éves gazdasági növekedésében, így a város az Egyesült Királyság vezető városa. Ez a megközelítés kiterjeszthető országos szinten is, jelezte Burnham, mind a közszolgáltatások államosítása, mind a politikai döntéshozatal decentralizációja révén. Ez utóbbi valójában azt jelenti, hogy egyes döntéseket elvonnak Westminstertől, és a tanácsoknak és az egyesített hatóságoknak „megadják a szükséges irányítást”.

HIRDETÉS

A Channel 4 Newsnak adott múlt havi nyilatkozó Burnham azt mondta, hogy „dezindusztrializáció és privatizáció” Nagy-Britannia olyan területeket, mint Makerfield, „jó munkahelyek és az alapvető szükségleteket megfizetni képtelen emberek nélkül” hagyott. Azt mondta: „Teljesen más útra van szükségünk. Mi ez az út? Több dolgot kell visszahelyezni erősebb állami ellenőrzés alá: energia, lakhatás, víz, közlekedés. Ezt tettem a buszokkal Manchesterben. Én voltam az első, aki ezt tette". „A 2 fontos viteldíjakkal visszahelyeztem őket állami ellenőrzés alá, tehát ezt az elvet kell alkalmazni az energiára, és a vízre – ezt kell tennünk szerintem.”

HIRDETÉS

Gazdaság és adózás Hasonlóképpen Burnham azt mondta, hogy elkötelezett az „erős állami ellenőrzés és irányítás” mellett az Egyesült Királyság gazdasági növekedést ösztönző befektetési stratégiája felett. Tony Blair volt miniszterelnök múlt havi vitatott esszéjére reagálva azt mondta, hogy Manchester növekedése „nem azért jött létre, mert a dolgokat a piacra bíztuk”. Másutt az új Makerfield-i képviselő kijelentette, hogy elkötelezett Rachel Reeves pénzügyminiszter költségvetési szabályai mellett, amelyek célja az államadósság szintjének csökkentése.

HIRDETÉS

Az adózás terén Burnham megerősítette a Munkáspárt ígéretét, miszerint ebben a parlamenti ülésen nem emelik a jövedelemadót, az áfát vagy a társadalombiztosítási járulékokat. Ugyanakkor jelezte, hogy „kidolgoz egy politikát” a jövedelemadó személyi adókedvezményének vitatott befagyasztásával kapcsolatos aggodalmak kezelésére, amely 2021 óta több ezer munkavállalót kényszerített arra, hogy többet fizessen. Mr. Burnham további adózási álláspontjai a következők: A helyi adó felváltása földértékadóval

Terv a vagyonadó „részletes” megvizsgálására

Az örökösödési adó eltörlése szociális illeték javára

A munkáltatók társadalombiztosítási járulékainak csökkentése a kisebb munkáltatók számára

A kis- vagy független vállalkozások üzleti adókulcsainak 20 százalékos csökkentése Brexit HIRDETÉS Burnham azt mondta, hogy nem fogja megpróbálni visszahozni az Egyesült Királyságot az EU-ba, azzal érvelve, hogy az ország „rossz irányba menne, ha csak folyamatosan vitatkoznánk”. Burnham azt mondta: „Véleményem szerint a Brexit káros volt, de azt is hiszem, hogy az utolsó dolog, amit most tennünk kellene, az az, hogy újra elővegyük ezeket az érveket.” Hozzátette, hogy azt szeretné, ha az időközi választási kampánya során a nemzeti figyelem Makerfieldre és az északnyugati régióra irányulna, de hozzátette: „Szeretnék elnézést kérni a Makerfield választókerület lakóitól a városba hamarosan érkező felhajtásért és a kellemetlenségekért, amelyeket ennek eredményeként tapasztalni fognak”.

Sir Keir lemondása után óráról órára biztosabbnak tűnt Burnham számára a 10. helyre vezető út. Wes Streeting meglepetésszerű támogatásával párosulva két legesélyesebb versenytársa már nincs versenyben van, ami azt jelenti, hogy az út teljesen szabaddá válhat. Beszédében Sir Keir ismertette távozásának ütemtervét: az új vezető jelölése július 9-én kezdődik, a győztes pedig legkésőbb szeptember 1-jén, a parlament nyári szünet utáni ülésén kerül a helyére. Bármely képviselőnek, aki indulni kíván, legalább 81 Munkáspárti képviselő támogatását kell megszereznie – ez egy olyan küszöb, amit most Burnham érhet el egyedül.