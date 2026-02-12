Oroszország nem nyeri meg ezt a háborút

Oroszország nem nyeri meg az ukrajnai háborút, mert veszteségei nőnek, gazdasága pedig egyre rosszabbul teljesít – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerdán Brüsszelben.

Az EU-tagországok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve Kaja Kallas kiemelte, hogy az ülésen arról kell beszélni, milyen segítséget nyújthat még az Európai Unió Ukrajnának.

Szavai szerint egyebek mellett fel kell gyorsítani a védelmi innovációt, beruházásokkal kell erősíteni a védelmi ipart, és mielőbb növelni kell a védelmi kiadásokat. Az ukrajnai béke szavatolásához a minisztereknek meg kell vitatniuk az EU hozzájárulásának lehetőségeit a biztonsági garanciákhoz, és eszmecserét kell folytatniuk az ukrán katonák külföldi tisztek részvételével végzett kiképzéséről Ukrajna területén.

Kallas köszönetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament szerdán sürgősségi eljárás keretében elfogadta azt a jogszabálycsomagot, amely 90 milliárd euró összegű uniós hitel biztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára a 2026-2027-es időszakra. Fontosnak nevezte Ukrajna pénzügyi igényeinek kielégítését, valamint a rugalmasság biztosítását a források felhasználásában.

A NATO-tagországok által csütörtökön elindított Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) elnevezésű programra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Kallas kijelentette, hogy az Európai Unió támogatja a kezdeményezést és részt vesz benne, véleménye szerint azonban a figyelemnek a jelenlegi fenyegetés és veszély fő forrására kell összpontosítana, ami Oroszország háborúja Ukrajnai ellen.