Elérte Madagaszkárt a Gezani ciklon

Legkevesebb 20 halálos áldozatot követelt a Gezani trópusi vihar, amely kedd este érte el Toamasinát, Madagaszkár legfontosabb kikötővárosát – közölték szerdán a hatóságok.

Az ország meteorológiai szolgálata több régióban vörös riasztást adott ki áradások és földcsuszamlások veszélye miatt. A ciklon széllökései meghaladták az óránkénti 195 kilométeres sebességet, a katasztrófavédelmi hivatal szerint a halálesetek egy részét az összeomlott épületek okozták.

A viharban legkevesebb 33 ember megsérült, 15-en eltűntek, és több mint 2700 lakost kellett evakuálni. A halálos áldozatok többsége a 300 ezer lakosú Toamasinában volt, ahol az épületek jelentős részében kár keletkezett. A városban kedd óta szünetel az áramellátás.

A katonai puccsal hatalomra került elnök, Michael Randrianirina szerdán Toamasinába utazott, hogy felmérje a károkat és találkozzon az ott élőkkel. Az elnöki hivatal közlése szerint a város infrastruktúrájának körülbelül háromnegyede megrongálódott vagy megsemmisült. A hivatal által megosztott videókon elárasztott városrészek láthatók, ahol a házak és üzletek tetőit leszakította, ablakait pedig betörte a vihar. Az utcákat fák és más törmelék borítja.

A meteorológiai hivatal szerint a ciklon szerdán nyugat felé, a szárazföld belseje felé haladva trópusi viharrá gyengült. A vihar a fővárostól, Antananarivótól körülbelül 100 kilométerre északra haladt el, ahol vörös riasztás van érvényben az esetleges áradások miatt.

Az előrejelzések szerint a vihar csütörtökön a Madagaszkár és Afrika keleti partja közötti térség felé veszi az útját, de a jövő héten ismét visszatérhet a szigetország délnyugati partjai felé – figyelmeztetett a meteorológiai szolgálat.

Az ENSZ 3 millió dollárt bocsátott Madagaszkár rendelkezésre vészhelyzeti alapjából a Gezani okozta károk rendezésére. A szigetországban novembertől márciusig tart a trópusi viharok időszaka, ekkor egymást felváltva érik a szigetet az időjárási katasztrófák.

A világ negyedik legnagyobb szigetét 2020 óta több mint egy tucat trópusi vihar vagy ciklon sújtotta, ezek az ENSZ szerint évente mintegy 85 millió dollár értékű kárt okoztak az ország infrastruktúrájában.