Újabb fegyverszállítmányt szavaztak meg Ukrajnának

Az olasz parlament alsóháza szerdán támogatta, hogy újabb fegyverszállítmányt küldjenek Ukrajnába. Az intézkedést bizalmi szavazással fogadták el.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezében a döntés, tovább folytatja a háborút vagy megállapodik

A képviselőház kétszázhét igen, száztizenkilenc nem szavazattal és négy tartózkodással adta a támogatását az újabb fegyverszállítmány küldéséhez.

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány bizalmi szavazásra bocsátotta a kérdést.

A felsőház csütörtökön voksol.

Ez a tizenharmadik segélycsomag, amelyet a háború 2022. februári kezdete óta Róma Kijevnek biztosít. A mindenkori csomag pontos tartalmát titkosítják, de a képviselőház internetes oldalán közölt információk szerint logisztikai és civil célzatú eszközökről, berendezésekről, katonai felszerelésről van szó.

A csomag részét képzi az Olaszországba menekült ukrán állampolgárok tartózkodási engedélyének meghosszabbítása is.

Ez volt az első alkalom, hogy az olasz parlamentben a február 7-én alakult új politikai formáció, a Roberto Vannacci vezette Nemzeti Jövő (FN) is szavazott.

Vannacci korábban a Matteo Salvini vezette Liga párt második számú embere volt.

Pártjának tagjai a képviselőház előtt tüntettek „Stop a pénzzel Zelenszkijnek, nagyobb biztonságot az olaszoknak!” transzparenssel.

Roberto Vannacci úgy nyilatkozott, nem a fegyverszállítmányt szavazta meg, hanem a jobbközép kormányt kívánta támogatni.

A SkyTG24 hírtelevízió számításai szerint a Kijevnek juttatott olasz segélycsomagok összértéke évenként megközelíti a hárommilliárd eurót.