Vádat emeltek egy mozdonyvezető ellen

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A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki későn kezdte meg a fékezést, így veszélynek tette ki jegyvizsgáló kollegáját és az utasokat, utóbbiak közül többen meg is sérültek – közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint a férfi az általa vezetett vonattal 2024. december 2-án kora délután a Keleti pályaudvarra érkezett az 1. vágányon.

A beérkező járműszerelvények megengedett legnagyobb sebessége 15 kilométer per óra; a masiniszta figyelmetlen volt, és a szerelvény fékezését későn kezdte meg, így az úgynevezett ütközőbak előtt a szerelvény már nem tudott megállni, hanem körülbelül 9 kilométer per órával nekiütközött annak.

A vádlott így veszélyhelyzetbe hozta a vonaton tartózkodó jegyvizsgáló munkatárást és az utasokat – tették hozzá, azzal együtt, hogy az ütközés következtében a vonat három utasa is könnyebben sérült.