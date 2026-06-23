Több ezer adagnyi kábítószert talált a rendőrség Csurgón

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Több ezer adag kábítószer előállítására elegendő amfetaminszármazékot foglalt le a rendőrség Csurgón – tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján kedden.

Azt írták: a nyomozók az egy kilogramm súlyú, mintegy 2,5-3 millió forint feketepiaci értékű fehér port múlt pénteken találták egy 33 éves férfi otthonában, ahol emellett mintegy 37 gramm "zöld növényi származékot", félmillió forint készpénzt, mobiltelefonokat, tableteket, kábítószer fogyasztásához és előállításához szükséges eszközöket is lefoglaltak.

A rendőrök a férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntettének gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását – tették hozzá.