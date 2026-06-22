Emberölés a III. kerületben

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Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy egy III. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2026. június 22-én 13 óra 24 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy III. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik. A kiérkező rendőrök a helyszínen a nőt és egy 21 éves férfit találtak. A mentők a sérült ellátását azonnal megkezdték, azonban a szakszerű segítségnyújtás ellenére életét vesztette.

A helyszínen tartózkodó 21 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a mentőszolgálat kórházba szállította.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el, a nyomozók megkezdték a történtek körülményeinek tisztázását – derül ki a police.hu oldalon közzétett cikkből.