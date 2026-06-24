Forgalomkorlátozás lesz a hétvégén a főváros több pontján

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Sportrendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a hét végén Budapest VI. és XIV. kerületében – tudatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Szombaton reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök terét, a Kós Károly sétányt, valamint az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között.

Ugyanezen a napon 18.30-tól éjfélig szintén lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Dózsa György utat a Hősök tere és a Damjanich utca között, valamint a Városligeti fasort a Bajza utca és a Dózsa György út között. A Zichy Mihály út, a Dvořák sétány, az Olof Palme sétány és a Paál László sétány is zárva lesz szombaton 18.30-tól vasárnap hajnal 1 óráig.

Szombat este 21 órától vasárnap hajnali 1 óráig szakaszosan és időszakosan lezárják a Hősök tere – Andrássy út (fordító Izabella utcánál) – Andrássy út – Dózsa György út – Városligeti fasor (fordító Bajza utcánál) – Dózsa György út – Dvorák sétány – Ocskay László út – Asztana út – Olof Palme sétány – Dvorák sétány – Zichy Mihály út – Paál László sétány – Vajdahunyad sétány – Kós Károly sétány – Hősök tere útvonalat.