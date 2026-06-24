Hétvégén indul az Örvényesvölgy Fesztivál

„Néhány nap, és újra megnyitja kapuit Zala egyik legkülönlegesebb kulturális eseménye: 2026. június 26–28. között rendezik meg az Örvényesvölgy Fesztivált a zalai erdők és dombok ölelésében. A tavaly nemzetközileg is elismert esemény idén minden eddiginél gazdagabb programmal várja a közönséget: a soul, blues, jazz és funk hazai és külföldi sztárjai mellett irodalom, színház, régészet, jóga, tai chi, pilates, e-bike túrák és színes gyerekprogramok teszik teljessé a hétvégét” – áll a lapunkhoz eljutott sajtóközleményben.

A pénteki nyitónapon a tízfős pszichedelikus balkánfunk csapat, a VÁRHEGYUTCA indítja a Nagyszínpadot, majd a nemzetközileg elismert zenészekből álló QUEEN SENSATION érkezik egy különleges csavarral. A produkcióhoz csatlakozik egy magyar kórus, a SONG FACTORY BUDAPEST csapata és RŐSER ORSOLYA HAJNALKA, szoprán énekes, hogy együtt szólaljanak meg a QUEEN halhatatlan dallamai egy egészen egyedi koncertélményben. Az estét a New Yorkból érkező MORRIS MADRONE zárja, aki új dalainak világpremierjével érkezik a zalai fesztiválra. Szombaton elementáris funk-rock-soul koncertjével pezsdíti fel a völgyet a Beverly Hillsből érkező NIK WEST, akit a Rolling Stone Magazin „a basszusgitárosok királynőjének” nevezett, és aki olyan legendákkal dolgozott, mint Prince, Steven Tyler és Quincy Jones. Ugyanezen az estén lép színpadra a Londonból érkező, KEVIN DAVY WHITE, valamint a HALPER-HENDRIX WORLD instrumentális formációja Halper László gitáros vezetésével, Lisztes Jenő cimbalomművésszel és Szokolay „Dongó„ Balázzsal kiegészülve. Sokkal több, mint koncertek – aktív programok bősége

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Az Örvényesvölgy igazi különlegessége, hogy a zene mellett összművészeti élményt kínál. A közönség idén is bekapcsolódhat az egykori gótikus pálos kolostor régészeti feltárásába a megyei múzeumok szakembereinek vezetésével, részt vehet Csuja Imre „Imi, mondj egy verset!” című műsorán, és olyan beszélgetéseken, mint a Greenpeace Magyarország ügyvezetőjével folytatott „Hogyan éljük túl a XXI. századot?„ vagy irodalomterápiás és hangtálas workshopok. A világszínvonalú koncertek mellett idén minden eddiginél hangsúlyosabb szerepet kapnak az aktív, mozgásalapú és egészségtudatos programok, amelyeket a fesztivál a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 programmal együttműködésben valósít meg. A napok jógával, pilatesszel, tai chivel indulnak, a Pálos Resort rétjén a dámszarvasok közelében kézműves foglalkozások, régészeti játszóház és bábszínház várja a családokat. A „Gourmet pezsgős reggeli”, a zalai ízek kóstolói, és a helyi termelők vására a gasztronómia szerelmeseit szólítja meg. A Balaton Bike365 és a Zala-Völgyi Nyitott Porták jóvoltából ingyenes, helyi termékkóstolóval egybekötött e-bike és gyalogtúrákon is részt vehetnek a látogatók.

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