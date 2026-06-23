Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban

Ahogy a közleményben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra. Egy palack víz, néhány segítő szó, szükség esetén a mentők hívása akár életet is menthet. A hőségriasztás szombati kezdete óta már csaknem száz alkalommal hívták a tűzoltókat egyedül élő, magukról életjelet nem adó idős emberekhez.



Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás - legyen nálunk mindig ivóvíz. Fontos, hogy a folyadékpótlás ne a szomjúságérzethez igazodjon, hanem megelőző jelleggel történjen. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni.



A szabadtéri programok - fesztiválok, sportesemények vagy strandolás - során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, és húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Viseljünk világos színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, valamint

használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményt és ajakápolót.



Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe - lassan, fokozatosan hűtsük le szervezetünket. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas frissítésre, inkább használjuk a párakapukat, vagy hűtsük magunkat vízpermettel, például a csuklónkon vagy a tarkónkon.



A nagy melegben kialakulhatnak lokális zivatarok, ezért figyeljük a viharjelzéseket. A katasztrófavédelem a nagyobb magyarországi tavakon április elseje és október vége között viharjelzőrendszert üzemeltet, amely minden évben százezrek kikapcsolódását teszi biztonságosabbá. A Balatonon lévő összesen 54 viharjelzőlámpának köszönhetően egy adott pontról legalább hármat lehet látni. A Velencei-tónál 4, a Tisza-tónál 5, a Fertő-tónál pedig 11 viharjelzőlámpa található. Az elsőfokú viharjelzést a percenként

45 alkalommal felvillanó sárga fény jelzi. Ilyenkor a vízben tartózkodni, úszni vagy vízi sporteszközöket használni csak a parttól számított ötszáz méteren belül engedélyezett. A másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző lámpák percenként 90 alkalommal villannak fel, ilyenkor ki kell jönni a vízből.



Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben - ezek elérhetőségéről a katasztrófavédelem weboldala nyújt tájékoztatást.



A gyermekeket, házi kedvenceket soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban! Még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!



Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres örzetére vonatkozik. Ahol tűzgyújtási tilalom van elrendelve, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani. A katasztrófavédelem weboldalán térképen lehet

látni, hogy hol van érvényben tilalom. A saját kertben nem tilos grillezni, bográcsozni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni.



A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül s. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre.