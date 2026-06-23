HIRDETÉS

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait

Vasy Géza irodalomtörténész a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjában részesült

Krónika
  • 2026.06.23. - 14:28
Cikk borítókép
Horváth Szilárd, a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója (b1), Ferencz Marcel építész (b2), Vasy Géza irodalomtörténész kritikus, egyetemi tanár (b3), Medgyes Piroska, a Műcsarnok gazdasági vezetője, ügyvezetője (b5) és Novotny Tihamér művészeti író (b6), díjazottak, valamint a díjátadó Turi Attila, az MMA elnöke (b4) a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestületi díjainak átadásán a Pesti Vigadó dísztermében 2026. június 23-ánMTI/Purger Tamás
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestületi díjait kedden a Pesti Vigadóban.

Ferencz Marcel építész a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját, Novotny Tihamér művészeti író a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói díját, míg Medgyes Piroska, a Műcsarnok gazdasági vezetője, ügyvezetője a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérmét vehette át.

A gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét kapta.

Egy intézmény, valamint olyan alkotó, művész, író és szakember érdemelt ki elismerést, akik sokat tettek nemzeti kultúránk és a magyar tehetség hírnevének öregbítéséért. Munkásságuk elért eredményei, szorgalmuk példaértékű mindannyiunk számára – mondta Turi Attila, az MMA elnöke a díjátadó ünnepségen.

Kapcsolódó cikkek
KrónikakultúraBelfölddíjátadásMagyarországművészet
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Krónika
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS