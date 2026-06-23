Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait

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Ferencz Marcel építész a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját, Novotny Tihamér művészeti író a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói díját, míg Medgyes Piroska, a Műcsarnok gazdasági vezetője, ügyvezetője a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérmét vehette át.

A gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét kapta.

Egy intézmény, valamint olyan alkotó, művész, író és szakember érdemelt ki elismerést, akik sokat tettek nemzeti kultúránk és a magyar tehetség hírnevének öregbítéséért. Munkásságuk elért eredményei, szorgalmuk példaértékű mindannyiunk számára – mondta Turi Attila, az MMA elnöke a díjátadó ünnepségen.