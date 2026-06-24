Erős földrengés rázta meg az Egyesült Államokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) weboldalának jelentése szerint június 24-én, szerdán egy erős, 5,7-es erősségű földrengést regisztráltak az Egyesült Államokban.

A földrengések Észak-Kaliforniát helyi idő szerint reggel 8:10-kor (magyar idő szerint 17:10-kor) sújtották. Az epicentrum Willits városától 16 kilométerre keletre volt, amelynek lakossága körülbelül 4800 fő. Az epicentrum 10 kilométeres mélységben volt. A földrengés okozta károkról vagy áldozatokról nem érkeztek jelentések.