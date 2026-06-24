Európában is megjelent az ebola

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Az azonosítatlan személy egy humanitárius misszióból tért vissza Kongó egyik vírusterjedési zónájából, és egy franciaországi speciális intézményben vették át. A személy állapota stabil, közölte szerdán a francia egészségügyi minisztérium.

A kongói egészségügyi minisztérium szerdán bejelentette, hogy 1094 igazolt ebolás esetet tartanak nyilván, köztük 277 halálesetet. A ritka Bundibugyo vírus okozta ebolajárvány, amely ellen nincs vakcina vagy kezelés, az első hónapban a valaha volt legsúlyosabb esetszámot produkálta.

A tisztviselők elismerik, hogy sokkal több olyan eset is lehet, amiről nem tudnak, és a járvány csúcspontja, amelyet május 15-én jelentettek be, még előttünk állhat.

Minden óvintézkedést, beleértve a beteg elkülönítését is, megtettek Franciaországba érkezésükkor – közölte az egészségügyi minisztérium, hozzátéve, hogy kórházba szállításukat biztonságos körülmények között végezték a fertőzésveszély elkerülése érdekében.