Oroszlánok ettek meg két embert három nap alatt

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A holttest megtalálásának helyszínén a szakértők állítólag az oroszlán sörényéből származó szőrt találtak, ami lebuktatta az elkövetőket.

Hat rendkívül ritka ázsiai oroszlánt fogtak el az indiai Gudzsarát régióban, miután három nap alatt két embert öltek meg. Az incidens állítólag Gadhada falu közelében történt.

Június 17-én emberi maradványokat találtak az indiai faluban . Később Nagji Gujaria, egy szomszédos faluból származó férfi maradványaiként azonosították őket. Néhány nappal korábban, június 15-én a férfi rokonai eltűnt személy bejelentését tették a rendőrségen - írja a The Times of India.

A holttest megtalálásának helyszínén a szakértők állítólag az oroszlán sörényéből származó szőrt találtak. A Gudzsariát támadó hím és nőstény oroszlánokat hamarosan elfogták a környéken.