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Elszállították a Tornyiszentmiklós és Dobri között talált robbanóeszközöket

A mintegy 300 méteres útszakaszon már megszűnt a lezárás - tették hozzá

Krónika
  • 2026.06.24. - 16:42
magyar tűzszerész
Képünk illusztrációMH-archív/Hegedüs Róbert
MH/MTI
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Elszállították a Tornyiszentmiklós és Dobri között talált robbanóeszközöket, megszűnt az útlezárás is a két zalai település között - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint szerdán Zala vármegyében a Tornyiszentmiklóst és Dobrit összekötő 7538-as úton csőtörés javítása során feltételezett robbanótestet találtak.

A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka két 76 milliméteres szovjet repeszlőszert, valamint gyalogsági lőszereket azonosított.

A robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították későbbi megsemmisítésre.

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A mintegy 300 méteres útszakaszon már megszűnt a lezárás - tették hozzá.

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