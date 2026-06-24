Elszállították a Tornyiszentmiklós és Dobri között talált robbanóeszközöket, megszűnt az útlezárás is a két zalai település között - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint szerdán Zala vármegyében a Tornyiszentmiklóst és Dobrit összekötő 7538-as úton csőtörés javítása során feltételezett robbanótestet találtak.
A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka két 76 milliméteres szovjet repeszlőszert, valamint gyalogsági lőszereket azonosított.
A robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították későbbi megsemmisítésre.
A mintegy 300 méteres útszakaszon már megszűnt a lezárás - tették hozzá.