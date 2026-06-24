Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Elszállították a Tornyiszentmiklós és Dobri között talált robbanóeszközöket, megszűnt az útlezárás is a két zalai település között - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán az MTI-vel.