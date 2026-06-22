Rágalmazás miatt elítélte a bíróság Miskolc polgármesterét

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt egy évre próbára bocsátotta a Miskolci Járásbíróság a vármegyeszékhely polgármesterét. Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) a Facebook-oldalán közölte, hogy fellebez az ítélet ellen.

A Miskolci Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a járásbíróság egy magánvádas eljárásban hozott ítéletet, miután a vádlott egy közösségi médiafelületen közzétett videóban rágalmazást követett el. A polgármester tavaly augusztusban a videóban – maga által is hangsúlyozottan nem véleményként, hanem tényként – azt mondta, hogy „a magánvádlót terheli felelősség a miskolctapolcai Barlangfürdő káreseménye kapcsán”. Mint írták, a videó több mint kétszázezer megtekintést ért el, a magánvádló – aki 2021 és 2024 között a város alpolgármestere volt – azonban döntési, ellenőrzési hatáskörrel az üzemeltetés és karbantartás körében nem rendelkezett. A Barlangfürdő üzemeltetését a Miskolci Fürdők Kft. mint az önkormányzati tulajdonú Miskolc Holding Zrt. cégcsoport tagja látta el.

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A bíróság a polgármestert azért ítélte el, mert bár a videóban nem hangzott el a magánvádló neve, személye egyértelműen beazonosítható volt. A vádlott tényállítást közölt, amely a becsület csorbítására alkalmas volt, negatívan befolyásolhatta a magánvádló társadalmi megítélését – írták. Külön kiemelte a bíróság, hogy „bár a közszereplőknek a véleménynyilvánítás szabadságának körében megfogalmazott értékítéletek kapcsán fokozott tűrési kötelezettségük van, ezen közlések nem érhetik el annak a szintjét, amely például jelen esetben büntető- vagy más jogi felelősség alaptalan felvetését eredményeznék”. A bíróság álláspontja szerint a nagy nyilvánosság mint minősítő körülmény is megállapítható volt. Tóth-Szántai József a Facebook-oldalán azt írta, hogy 1 évvel ezelőtt a város közgyűlésében és a közösségi médiában elmondta, milyen okok vezettek a Barlangfürdő leégéséhez és rámutatott az előző városvezetés turisztikáért felelős alpolgármesterének politikai felelősségére.

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