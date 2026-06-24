Peking szerint a párbeszéd és a kölcsönös kötelezettségvállalások jelentik a béke alapját

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Kína szerint a közel-keleti konfliktusok kizárólag párbeszéd és tárgyalások útján rendezhetők, ezért Peking továbbra is támogat minden, a térség békéjét szolgáló kezdeményezést – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő az amerikai-iráni egyetértési memorandum kapcsán hangsúlyozta: Kína következetesen ellenzi az erő alkalmazását és az azzal való fenyegetést, a nézeteltérések rendezését pedig kizárólag párbeszéd útján tartja lehetségesnek.

Kuo Csia-kun az amerikai-iráni egyetértési memorandum kapcsán úgy fogalmazott: a felek azzal, hogy vállalták egymás szuverenitásának és területi épségének tiszteletben tartását, a katonai műveletek beszüntetését és a belügyekbe való be nem avatkozást, pozitív üzenetet küldtek a nemzetközi közösségnek. Hozzátette: a vállalásokat közösen kell megőrizni és végrehajtani.

Kuo hangsúlyozta: Kína továbbra is támogat minden békét előmozdító kezdeményezést, kiáll Irán szuverenitásának, biztonságának és nemzeti méltóságának megőrzése mellett, valamint szorgalmazza Teherán és a térség országai közötti kapcsolatok javítását.