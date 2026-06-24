Kína a stratégiai nyersanyagok terén is szorosabb BRICS-együttműködést sürget

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A BRICS-országoknak erősíteniük kell együttműködésüket a stratégiai ásványkincsek és nyersanyagok területén, valamint közösen kell fellépniük a globális biztonsági, egészségügyi és technológiai problémák megoldásában – jelentette ki kedden Újdelhiben Vang Ji kínai külügyminiszter a BRICS nemzetbiztonsági tanácsadóinak és magas rangú biztonságpolitikai képviselőinek 16. találkozóján.

A Reuters és a Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Vang Ji hangsúlyozta, hogy a BRICS-országoknak közösen kell reagálniuk az energia- és élelmezésbiztonságot érintő kockázatokra, valamint az afrikai Ebola-járvány jelentette veszélyre. Emellett szorosabb együttműködést sürgetett a stratégiai ásványkincsek területén.

A kínai diplomácia vezetője felszólított a terrorizmus minden formájának határozott visszaszorítására, a világűr militarizálásának elutasítására, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos veszélyek elhárítására. Hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia fejlődését megfelelő irányba kell terelni, és a globális digitális kormányzásban az ENSZ-nek kell központi szerepet betöltenie.

Vang Ji szerint a BRICS-országoknak „magasra kell emelniük a multilateralizmus zászlaját”, miközben elutasítják az egyoldalú intézkedéseket és a protekcionizmust. Úgy fogalmazott: a csoport tagjai a globális Dél meghatározó szereplőiként kötelesek kiállni az igazságos és a méltányos nemzetközi megoldások mellett.