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Az Egyesült Államok hivatalosan is felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól két hónapra

Teherán elkötelezettnek mutatkozik a Hormuzi-szoros közlekedésének szabad és akadálytalan fenntartása mellett

Közel-Kelet
  • 2026.06.23. - 02:14
Scott Bessent
Scott Bessent szerint elakadtak az amerikai-kínai vámtárgyalásokAFP/Getty Images/Getty Images North America/Anna Moneymaker
MH/MTI
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Az Egyesült Államok hivatalosan is felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára - közölte Scott Bessent pénzügyminiszter hétfőn.

A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik feldolgozott kőolajtermékekre is.

Bessent közösségi médiában megjelent bejegyzésében a döntés indoklásaként a Svájcban zajló „produktív” tárgyalásokra hivatkozott, és arra, hogy Teherán elkötelezettnek mutatkozik a Hormuzi-szoros közlekedésének szabad és akadálytalan fenntartása mellett, valamint beleegyezett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőreinek visszatérésére Iránba.

Irán mentesítése a szankciók alól a 60 napos tárgyalási időszakra szerepelt az Egyesült Államok és Irán között múlt héten létrejött egyetértési nyilatkozatban.

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