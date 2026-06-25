György herceg „apja nyomdokaiba akar lépni”

Miközben a palota bejelentette, hogy György herceg ősszel az Eton College-ba megy, a leendő király megteszi életének egyik első meghatározó lépését.

Harminc évvel azután, hogy az akkor 13 éves Vilmos herceg édesanyjával, Diana hercegnővel az oldalán megérkezett az Eton College-ba, ismét ezen útra készül – ezúttal apaként. Június 16-án a Kensington-palota megerősítette, hogy György herceg ősszel a Windsor közelében található rangos fiúiskolába jár, ezzel véget vetve az évek óta tartó találgatásoknak arról, hogy hová küldi Vilmos herceg és Katalin legidősebb fiukat, aki július 22-én lesz 13 éves. Sokan arra számítottak, hogy a pár modernebb oktatási pályát választ; végül azt az iskolát választották, amely segített Vilmos szerepének formálásában. „Eton nagyon is szükséges menedék volt Vilmos számára” – nyilatkozta Sally Bedell Smith királyi életrajzíró a PEOPLE magazinnak a hét címlapsztorijában. „Szigorú oktatást nyújt majd Györgynek, amelyre szüksége lesz a szerepéhez.”

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George 2023-ban, 10. születésnapja előtt, szüleivel körbejárta Etont, nagyjából akkoriban, amikor a leendő diákok hagyományosan beiratkoznak, így az iskola a leendő király számára esélyessé vált. Ennek ellenére a döntés további érdekességet keltett a 44 éves Vilmos és Katalin által választott családnevelési mód miatt. A walesi herceg és hercegnő éveken át dolgoztak azon, hogy György hercegnek, a 11 éves Sarolta hercegnőnek és a 8 éves Lajos hercegnek a lehető legnormálisabb neveltetést biztosítsák, Londonból Windsorba költözve, és nagyrészt távol tartva gyermekeiket a reflektorfénytől. „Nagyon ügyeltek arra, hogy egyiküket se helyezzék nyomás alá a nyilvános szerepléseken” – mondta a PEOPLE magazinnak Ailsa Anderson, Erzsébet királynő korábbi sajtótitkára. „Ez egy gyengéd bevezetés volt a királyi életbe, amely lehetővé tette György herceg számára, hogy önbizalmat építsen.”

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Ennek eredményeként néhányan azon tűnődtek, hogy választanának-e egy koedukált iskolát, mint például a Marlborough College, Katalin alma matere (amelyet kétszer is meglátogattak), lehetővé téve György számára, hogy Charlotte és Louis mellett maradhasson a testvérek Lambrookban töltött évei után. Ehelyett a pár egy olyan iskolát választott, amely egyszerre van jelen a királyi történelemben és a személyes jelentőségben. „Mind Vilmos, mind Katalin rengeteg kutatást végzett a helyes döntés meghozatalához” – mondja Anderson. Ráadásul egy, a családhoz közel álló forrás a PEOPLE magazinnak elmondta: „György mindig is az apja nyomdokaiba akart lépni.”

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Az 1440-ben VI. Henrik király által alapított Eton iskola évi körülbelül 80 000 dollárba kerül, és vezetők generációit képezte ki, köztük 20 miniszterelnököt. A 41 éves Harry herceg is járt az iskolába, ahol tapasztalatai jelentősen eltértek Vilmos hercegétől. Szeptemberben György lesz a legújabb királyi családtag, aki magára ölti Eton ikonikus fekete frakkját, mellényét és csíkos nadrágját. „Igen, Eton a hagyományokat képviseli, de haladt a korral, és ma már sokszínűbb a diáksága, mint volt – még Vilmos idejében sem” – mondja Bedell Smith. „Azt hiszem, a döntésük az iskola tanulmányi kiválóságán és azon sokféle módon múlik, ahogyan a diákjait vezetői szerepekre fejleszti.” Eton vonzereje Vilmos herceghez messze túlmutat a hagyományokon. 1995-ben érkezett oda gyermekkorának egyik legviharosabb időszakában, amikor szülei házassága szétesett. Mindössze két évvel később Diana 36 éves korában autóbalesetben meghalt Párizsban. A nehéz időkben Eton stabilitást nyújtott. Vilmos szoros kapcsolatot alakított ki Andrew Gailey házmesterrel, aki megbízható mentorává vált, és számos Etonban szerzett barátja ma is a belső körének része.

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„György számára előnyös lesz egy olyan baráti társaság, amely közeli és hűséges marad hozzá” – mondja Bedell Smith. Anderson hozzáteszi: „Vilmos imádta az Etonban töltött időt, de biztosan elgondolkodott azon, hogy melyik iskola lenne a legmegfelelőbb György erősségeinek, tulajdonságainak és személyiségének.” Ugyanilyen fontos, hogy Eton egyensúlyt kínál, amelyre Vilmos szeretettel emlékszik vissza: a függetlenség párosul a családhoz való közelséggel.

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György is otthonuk közelében marad. A walesi család windsori rezidenciájától mindössze 15 percre található Eton lehetővé teszi a diákok számára, hogy bentlakásos szállást kapjanak, miközben erős családi kötelékek is megmaradnak. A fiúk meghatározott hétvégéken hazatérnek, a szülőket pedig arra ösztönzik, hogy vegyenek részt sporteseményeken, előadásokon és egyéb iskolai tevékenységeken. Az átmenetet gondosan kezelik. Májusban Vilmos elárulta, hogy György az előző éjszakát Lambrookban töltötte bentlakásosként, ahol sok tanuló lassan ismerkedik meg a bentlakásos élettel, mielőtt felső tagozatra kerülne. Ez egy gyengédebb megközelítés, mint amit Vilmos megtapasztalt: 8 évesen kezdte a heti bentlakásos nevelést Ludgrove-ban. György első napján talán történelmi utalások fedezhetők fel. Amikor Vilmos megérkezett Etonba, kamerák rögzítették, amint aláírja a hivatalt az akkori Károly herceg, Diana és Harry herceg mellett.

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Három évtizeddel később a walesi herceg és hercegnő várhatóan hasonló megjelenést tesznek majd, amikor átadják Györgyöt – ez a stafétabot szimbolikus átadása egyik leendő uralkodótól a másiknak. Az elmúlt évben György egyre kényelmesebben érzi magát nyilvánosan, a Wimbledontól kezdve a Buckingham-palota erkélyein való megjelenésekig. Barátai és megfigyelői megfontoltnak és komolynak írták le – ezeket a tulajdonságokat gyakran társítják Vilmoshoz hasonló korban. Apjához hasonlóan György is elkötelezett Aston Villa-szurkoló, gyakran csatlakozik Vilmoshoz a focimeccseken. Még zenei ízlésében is osztozik apjáéval. Míg Vilmos azt mondta, hogy az AC/DC „Thunderstruck” című száma a hétfő reggelek zenéje, Katalin nemrégiben elárulta, hogy György iskolai kirándulásokra kéri a dalaikat, és gitározik is.

György egészen más körülmények között érkezik el ehhez a mérföldkőhöz, mint az édesapja, de őt sem hagyták érintetlenül a nehézségek. 2024-ben testvéreivel együtt támogatták édesanyjukat a rákkezelés során. „Tudom, milyen nehéz volt a gyerekeknek és a szüleimnek” – mondta Katalin, amikor júniusban ellátogatott egy rákközpontba. „Velük együtt vészeljük át.” Bedell Smith hozzáteszi: „György nagy előnye, hogy stabil és szerető otthonból származik, amely úgy tűnik, Katalin betegsége következtében még inkább azzá vált. György számára ez egy olyan élmény volt, amely extra empátiát adott neki.”