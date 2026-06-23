Történelmi mélypont a brit királyi család számára

A brit monarchia egyre több támogatót veszít saját népétől. Különösen a fiatalok fordulnak el Károly királytól és családjától.

Ahogy arról többek között a brit Daily Mail is beszámolt, egy nemrégiben készült Ipsos-felmérés történelmi mélypontot mutat a brit monarchia közvélemény általi támogatottságában. A felmérés szerint a britek valamivel több mint 50 százaléka szeretné megtartani a királyi családot – ez körülbelül tizenegy százalékpontos csökkenést jelent mindössze három év alatt. Ezek a legalacsonyabb adatok, mióta az intézet 33 évvel ezelőtt elkezdte a felmérését. Íme néhány összehasonlító adat:

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1993-ban, egy évvel a válságév után, amelyet II. Erzsébet királynő (aki 96 éves korában halt meg) maga „annus horribilisnek” nevezett (három gyermekét érintő házassági problémák, a windsori kastélyban kitört nagy tűzvész), a támogatottság még mindig 69 százalékon állt. 2012-ben, a gyémántjubileum idején a monarchia elérte csúcspontját, 80 százalékot. 2022-ben, a királynő halálának évében még mindig 60 százalékon állt.

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A 2026 márciusában készült új felmérés, röviddel Andrew Mountbatten-Windsor (66) hatalommal való visszaélés gyanújával történő letartóztatása után, folytatja a csökkenő tendenciát. A hangulatváltozás különösen a 18 és 34 év közöttiek körében szembetűnő. Az Ipsos szerint 2013-ban e korosztály 74 százaléka támogatta a monarchiát – ma ez a szám csak 33 százalék. Ez azt jelenti, hogy a fiatalabb generáció körében a támogatottság alig több mint a felére csökkent valamivel több mint egy évtized alatt. A 35 és 54 év közötti korosztálynak valamivel több mint a fele továbbra is támogatja a királyi családot. Az 55 év felettiek körében a támogatottság jelentősen magasabb, 74 százalék. Összességében tíz válaszadóból hat szerint a monarchia fontos szerepet játszik Nagy-Britannia jövőjében; alig egyharmaduk nem ért ezzel egyet. 27 százalékuk szívesebben élne köztársaságban.

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