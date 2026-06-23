Történelmi mélypont a brit királyi család számára

A brit monarchia egyre több támogatót veszít saját népétől. Különösen a fiatalok fordulnak el Károly királytól és családjától.
Ahogy arról többek között a brit Daily Mail is beszámolt, egy nemrégiben készült Ipsos-felmérés történelmi mélypontot mutat a brit monarchia közvélemény általi támogatottságában.
A felmérés szerint a britek valamivel több mint 50 százaléka szeretné megtartani a királyi családot – ez körülbelül tizenegy százalékpontos csökkenést jelent mindössze három év alatt. Ezek a legalacsonyabb adatok, mióta az intézet 33 évvel ezelőtt elkezdte a felmérését.
Íme néhány összehasonlító adat:
1993-ban, egy évvel a válságév után, amelyet II. Erzsébet királynő (aki 96 éves korában halt meg) maga „annus horribilisnek” nevezett (három gyermekét érintő házassági problémák, a windsori kastélyban kitört nagy tűzvész), a támogatottság még mindig 69 százalékon állt.
2012-ben, a gyémántjubileum idején a monarchia elérte csúcspontját, 80 százalékot.
2022-ben, a királynő halálának évében még mindig 60 százalékon állt.
A 2026 márciusában készült új felmérés, röviddel Andrew Mountbatten-Windsor (66) hatalommal való visszaélés gyanújával történő letartóztatása után, folytatja a csökkenő tendenciát.
A hangulatváltozás különösen a 18 és 34 év közöttiek körében szembetűnő. Az Ipsos szerint 2013-ban e korosztály 74 százaléka támogatta a monarchiát – ma ez a szám csak 33 százalék. Ez azt jelenti, hogy a fiatalabb generáció körében a támogatottság alig több mint a felére csökkent valamivel több mint egy évtized alatt.
A 35 és 54 év közötti korosztálynak valamivel több mint a fele továbbra is támogatja a királyi családot. Az 55 év felettiek körében a támogatottság jelentősen magasabb, 74 százalék. Összességében tíz válaszadóból hat szerint a monarchia fontos szerepet játszik Nagy-Britannia jövőjében; alig egyharmaduk nem ért ezzel egyet. 27 százalékuk szívesebben élne köztársaságban.
III. Károly királyt (77) a megkérdezettek körülbelül 60 százaléka tartja „jónak a szerepében”.
Vilmos herceg (44) esetében ezek az arányok még magasabbak, 71 százalékosak – olyan elégedettségi szint, amelyről a legtöbb politikus csak álmodozhat.
Ezzel szemben a monarchia imázsát folyamatosan fenyegetik a kihívások: Vilmos és Harry között mélyen gyökerező testvérrivalizálás, a jelentések szerint a két herceg a királynő 2022-es temetése óta nem beszélt egymással, valamint András és az elítélt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata körüli folyamatos vita. Andrást már megfosztották címeitől és katonai kitüntetéseitől; tagad minden vádat.