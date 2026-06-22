Meghan ritka családi fotót osztott meg

Apák napjára Meghan Markle egy ritka családi fotót osztott meg Harry hercegről Archie-val és Lilibettel. A bejegyzés szöges ellentétben áll a királyi család londoni hivatalos üdvözleteivel.
Apák napja alkalmából Meghan Markle különösen személyes betekintést engedett követőinek a Sussex-i család családi életébe. A sussexi hercegné egy új fotót tett közzé az Instagramon, amelyen Harry herceg látható két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel, ami jelentős figyelmet keltett.
Harry, mint apa a családi boldogság középpontjában
A fotón Harry herceg nyugodt, térdelő pózban látható, szeretettel átölelve két gyermekét. Archie és Lilibet gondtalannak és közelinek tűnnek apjukhoz, aki láthatóan élvezi a pillanatot. A fotót egy érzelmes üzenet kísérte. Meghan azt írta, hogy gyermekei hihetetlenül szerencsések, hogy Harry az apjuk, és apák napi üdvözlettel zárta a bejegyzést.
Harry és Meghan gyermekeiről készült részletes fotó reakciókat vált ki
Az érzelmes üzenet mellett a fotón látható apró részletek is megragadják a figyelmet. Lilibet könnyű nyári ruhát és egy zsiráfmotívumos kis hátizsákot visel. Archie sportos mintás pólót visel. A jelenet laza és bensőséges, mint egy privát pillanat a Sussex-iek mindennapjaiból.
A bejegyzés egybeesik a királyi üdvözlettel
A bejegyzés időzítése további vitákat generál. Alig néhány órával korábban a brit királyi család más tagjai is közzétették apák napi és születésnapi üdvözleteiket. A palota megosztott egy fotót Károly királyról és a néhai Fülöp hercegről a korábbi évekből. Vilmos herceg, akit szintén megtiszteltek az apák napján, egy képet osztott meg lányával, Sarolta hercegnővel. Míg Meghan a személyes családi pillanatokra összpontosított, a walesiek hivatalos fotókat mutattak be királyi mindennapjaikból, köztük egyet a Kensington-palota kertjében – írja a news.de.