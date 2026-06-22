Meghan ritka családi fotót osztott meg

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Apák napjára Meghan Markle egy ritka családi fotót osztott meg Harry hercegről Archie-val és Lilibettel. A bejegyzés szöges ellentétben áll a királyi család londoni hivatalos üdvözleteivel.

Apák napja alkalmából Meghan Markle különösen személyes betekintést engedett követőinek a Sussex-i család családi életébe. A sussexi hercegné egy új fotót tett közzé az Instagramon, amelyen Harry herceg látható két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel, ami jelentős figyelmet keltett.

Harry, mint apa a családi boldogság középpontjában

A fotón Harry herceg nyugodt, térdelő pózban látható, szeretettel átölelve két gyermekét. Archie és Lilibet gondtalannak és közelinek tűnnek apjukhoz, aki láthatóan élvezi a pillanatot. A fotót egy érzelmes üzenet kísérte. Meghan azt írta, hogy gyermekei hihetetlenül szerencsések, hogy Harry az apjuk, és apák napi üdvözlettel zárta a bejegyzést.