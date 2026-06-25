Dzsúdó övet kapott Károly király

Károly király a hammersmith-i Roger Gracie Brazil Jiu-jitsu Akadémiára látogatott, ahol átadta az egyik tanítványnak a fekete övet – és megkapta a saját fehér övét is.

A király meglepett egy sztártanítványt fekete dzsúdóövével, egy világhírű harcművészeti iskola látogatása során – írja a Mirror. Miközben a Hammersmithben található Roger Gracie Brazil Jiu-jitsu Akadémián, a világ egyik vezető brazil jiu-jitsu (BJJ) iskolájában Károly király a különböző képességű diákok bemutatóit nézte, felidézte a Királyi Haditengerészetnél töltött idejét, és azzal viccelődött, hogy a diákok grabingi képességei olyanok voltak, mint amikor ő egy kötélhúzásban vett részt a HMS Bronington fedélzetén. „Majdnem olyan, mintha kötélhúzásban lennél. Régen a HMS Broningtonon is csináltunk ilyet, de a kötelet a tat köré kötöttük, így nem lehetett látni a másik csapatot. Olyan volt, mint egy soha véget nem érő csigarendszer” - mondta Károly király.

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A 77 éves királyt bemutatták a REORG diákjainak. A szervezetet azért hozták létre, hogy népszerűsítse a sportot a szolgálatot teljesítő katonai személyzet, veteránok, mentőszolgálatok dolgozói és más fizikai, mentális és társadalmi kihívásokkal küzdő személyek körében. A REORG-ot 2017-ben alapította a Királyi Tengerészgyalogság veteránja és BJJ fekete öves Sam Sheriff MBE. III. Károly brit király Roger Gracie-t üdvözli a REORG jótékonysági szervezetnél tett látogatása során a londoni Roger Gracie brazil dzsúdzsitsu akadémián, 2026. június 24-én. Fotó: Chris Jackson / POOL / AFP Az osztályozó ünnepségen tartott bemutató előtt Mr. Sheriff dicsérte Trent Scanlen diákot az elkötelezettségéért, amellyel a barna övről a fekete övre való előléptetést érte el. Sam azt mondta: „Nagyon kevesen vannak a bolygón, akik brazil dzsúdó fekete övet szereznek, ez azért van, mert 10-15 évbe telik, mire elérik ezt.”

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