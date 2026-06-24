Bennfentesek válást jósolnak Harry hercegnek és Meghan hercegnének

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Állítólag ingatag a helyzet Harry herceg és Meghan hercegné között. A pletykák szerint a helyzet annyira súlyos, hogy a válás is felmerült.

Harry herceg és Meghan Markle nemrég ünnepelte nyolcadik házassági évfordulóját, de pletykák keringenek arról, hogy Harry és Meghan, akiknek nyilvánvalóan anyagi problémáik vannak, egyenesen a különválás felé tartanak.

A Radar Online szerint a fő kiváltó okok azok a fotók voltak, amelyeket Meghan hercegné nemrégiben tett közzé privát fotóalbumából Harry herceggel kötött nyolcadik házassági évfordulója alkalmából. A képek, amelyeket Meghan Markle 4,6 millió Instagram-követőjével osztott meg, az ünnepség intim és korábban nem látott pillanatait mutatják be – köztük egy fekete-fehér felvételt az utóbuli táncparkettjéről.

Alighogy Meghan, aki állítólag kezdetben nem értette a palota szabályait, közzétette esküvői fotóit, újabb vita bontakozott ki arról, hogy a két királyi családtag, akik most Kaliforniában élnek, mennyire másképp kezeli a nyilvánosságot és a hírnevet. Bennfentesek a fotókat egyértelmű jelzésnek veszik Harry és Meghan alapvetően eltérő hozzáállására a reflektorfényben lévő élethez. Megfigyelők szerint ezek a különbségek hosszú távú következményekkel járhatnak kapcsolatukra nézve – és elkerülhetetlenül váláshoz vezethetnek.