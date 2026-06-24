Bennfentesek válást jósolnak Harry hercegnek és Meghan hercegnének

Állítólag ingatag a helyzet Harry herceg és Meghan hercegné között. A pletykák szerint a helyzet annyira súlyos, hogy a válás is felmerült.
Harry herceg és Meghan Markle nemrég ünnepelte nyolcadik házassági évfordulóját, de pletykák keringenek arról, hogy Harry és Meghan, akiknek nyilvánvalóan anyagi problémáik vannak, egyenesen a különválás felé tartanak.
A Radar Online szerint a fő kiváltó okok azok a fotók voltak, amelyeket Meghan hercegné nemrégiben tett közzé privát fotóalbumából Harry herceggel kötött nyolcadik házassági évfordulója alkalmából. A képek, amelyeket Meghan Markle 4,6 millió Instagram-követőjével osztott meg, az ünnepség intim és korábban nem látott pillanatait mutatják be – köztük egy fekete-fehér felvételt az utóbuli táncparkettjéről.
Alighogy Meghan, aki állítólag kezdetben nem értette a palota szabályait, közzétette esküvői fotóit, újabb vita bontakozott ki arról, hogy a két királyi családtag, akik most Kaliforniában élnek, mennyire másképp kezeli a nyilvánosságot és a hírnevet. Bennfentesek a fotókat egyértelmű jelzésnek veszik Harry és Meghan alapvetően eltérő hozzáállására a reflektorfényben lévő élethez. Megfigyelők szerint ezek a különbségek hosszú távú következményekkel járhatnak kapcsolatukra nézve – és elkerülhetetlenül váláshoz vezethetnek.
Meghan, aki állítólag kezdetben nem értette a palota szabályait, közzétette esküvői fotóit, ekkor újabb vita bontakozott ki arról, hogy a két királyi családtag, akik most Kaliforniában élnek, mennyire másképp kezeli a nyilvánosságot és a hírnevet.
Meghan továbbra is a rivaldafényre törekszik, Harry hercegnek teljesen más problémái vannak: édesanyja, Diana hercegnő halálának 29. évfordulója továbbra is súlyosan érinti a 41 éves herceget. Harryt még mindig mélyen érinti, ami Lady Divel történt a reflektorfényben töltött élete után. Állítólag sosem hagyta el a félelem, hogy ugyanabba a körforgásba esik.
A forrás biztos: Harry és Meghan házassága zátonyra futott
Egy királyi megfigyelő elmagyarázza a pár közötti alapvető különbséget: „Harry gyakran úgy jellemezte a hírnevet, mint valami ráerőltetett dolgot, nem pedig olyasmit, amire vágyott. Meghan a szórakoztatóiparból érkezett, és sokkal kényelmesebben használja a nyilvános platformokat történetének elmesélésére.” Egy másik bennfentes hangsúlyozza, hogy Harryt kísértik azok az emlékek, hogy Diana hercegnő életét folyamatos nyilvánosság alatt élte. Míg ő elzárkózik mindentől, ami a hírességek kultúrájára emlékeztet, Meghan egyre inkább a közvetlen kapcsolatot keresi a nyilvánossággal.
Vajon Harry herceg és Meghan hercegné házassága omladozik a reflektorfényben?
A nyilvánossággal szembeni eltérő hozzáállásuk visszatérő téma, mióta a pár Kaliforniába költözött. Egy megfigyelő figyelmeztet: „Ezek a különbségek nem okoznak automatikusan problémákat, de lehetetlen figyelmen kívül hagyni őket.” Harry herceg mély ellenszenve a reflektorfényben való élettel szemben – amelyet édesanyja sorsa alakított – végül végleg elválaszthatja őt és Meghant. Egy bennfentes leír egy alapvető ellentmondást Harry nyilvános személyiségében: Egyrészt évek óta hangsúlyozta a magánélet fontosságát és a szüntelen vizsgálat okozta károkat.
Másrészt a herceg láthatóan igyekszik megszabadulni a királyi családot hagyományosan körülvevő misztikumtól és formalitástól. „De még mindig nagyon kényelmetlenül érzi magát, ha Meghan felvonultatja” – mondta a bennfentes.