Károly király találkozik rég nem látott unokáival

Károly király és Harry gyermekei négy éve nem látták egymást. Most egyre több jel utal a közelgő találkozásra.

Napok óta számos médiajelentés jelezte, hogy Harry herceg és Meghan állítólag júliusban Angliába utazik gyermekeikkel. A pletykák szerint a királlyal való találkozóra is terveznek időpontot. Egy palotatisztviselő most megerősítette a Bildnek: „Igen, igaz. Előkészületek folynak Highgrove-ban (Károly király vidéki birtokán) és Londonban is egy találkozóra. A király kétségbeesetten szeretné látni és megölelni unokáit.” Állítólag Harry herceg kezdeményezte a találkozót.

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A találkozóra évekig tartó hallgatás, nyilvános vádaskodások és a királyi családon belüli mély szakadás után kerülne sor. Amióta Harry és Meghan 2020-ban lemondtak királyi feladataikról és Kaliforniába költöztek, Harry herceg és Károly király kapcsolatát rendkívül feszültnek tekintik. A Bild szerint a kezdeményezés ezúttal Harry hercegtől érkezett, akinek népszerűsége folyamatosan csökken a közvélemény-kutatásokban. Állítólag érdeklődött a palotában a júliusi látogatás során esedékes találkozó lehetőségéről. Archie és Lilibet ritkán találkoztak személyesen nagyapjukkal. Egy bennfentes már elmondta az US Sunnak, hogy Harry eltökélt szándéka, hogy gyermekei valódi köteléket alakítsanak ki „Károly nagypapával”. Itt az ideje az újrakezdésnek Károly és Harry között?

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