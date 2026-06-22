Új kalkulátorral segíti a jegybank a nyugdíjpénztári tervezést

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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is.

A jegybank hétfői MTI-nek küldött tájékoztatása kiemeli: az új kalkulátor segíti az állampolgárokat a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is.

Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik - írták.

Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt (és a kalkulátorba begépelt) majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük -ismertették.