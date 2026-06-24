Ezen jelek alapján azonosíthatja az ágyi poloskákat

Az utazás azonban hívatlan vendégeket is hozhat haza. Az ágyi poloskák könnyen terjedhetnek egyik helyről a másikra a csomagokkal.

Érdemes ellenőrizni a hotelszobát ágyi poloskák után. - Amikor megérkezik egy hotelszobába, a lehető leghamarabb ellenőrizze, hogy nincsenek-e ágyi poloskák. Ne helyezze a bőröndjét a szőnyegre, alá vagy a szőnyegre. Az ágyi poloskák szeretnek textil felületeken megtelepedni. Az ellenőrzés során érdemes a táskát kemény, magas felületre, például csomagtartóra helyezni. Az ellenőrzés idejére a táskát a fürdőszobában is elhelyezheti, mivel a kemény csempézett padló kellemetlen az ágyi poloskák számára - írja a Verkkouuties.

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– Az ellenőrzés után is tartsa zárva a táskát, amikor nem használja. Az ágykeret és a matrac varrásait gondosan meg kell vizsgálni. Az ágyi poloskák éjszaka a legaktívabbak, de a nappal hagyott nyomaik jól láthatóak. – Használja a telefonja zseblámpáját, és gondosan ellenőrizze a matrac, az ágykeret és különösen a fejtámla varrásait. Keressen apró, fekete ürülékfoltokat, üres bőrhéjakat, illetve élő vagy elpusztult ágyi poloskákat.

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– Magát a rovart arról ismerheti fel, hogy egy kifejlett ágyi poloska körülbelül almamag méretű és vörösesbarna. A fiatal lárvák kisebbek és áttetszőek, így erős fény nélkül nehezebb észrevenni őket. A lepedőket is meg kell vizsgálni apró vérfoltok szempontjából. - Az ágyi poloskák az ágyon kívül is megtalálhatók. Például ellenőrizni kell az éjjeliszekrény fiókjait, a konnektorok széleit és az ágy mögötti fali díszléceket. Jó ötlet átnézni a kárpitozott foteleket és különösen a kanapéágyakat is.

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Az ágyi poloskák felismerése azonban nem mindig egyszerű. Néha az első figyelmeztető jel a bőrön megjelenő csípés. – Az ágyi poloskacsípések jellemzően apró, vörös és viszkető dudorok, amelyek szúnyogcsípésre hasonlítanak. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem mindenkinél jelentkeznek tünetek a csípésektől, másrészt a reakció csak több napos késéssel jelentkezhet a bőrön. Ha a bőrön esetleges csípésre utaló dudorok jelennek meg, érdemes még alaposabban ellenőrizni a szobát és a poggyászt.

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