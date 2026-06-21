Aktív élettel tehetünk a szívbetegségek ellen

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Nő a szívbetegségek kockázata az életkorral - de sok múlik az életmódon is.

Az idősebb embereknél nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, de a szakértők szerint az életkor önmagában nem magyarázza a problémákat. A vajdasági Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézetének kardiológusa, Stevan Keča szerint az időskorban gyakran azoknak az életmódbeli szokásoknak a következményei jelentkeznek, amelyeket évtizedeken át követtek az emberek - hívja föl a figyelmet cikkében a Vajdaság Ma.

Mint olvasható, a leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek közé tartozik a koszorúér-betegség, a szívinfarktus, a szívritmuszavar és a szívelégtelenség. A dohányzás, a magas vércukorszint, az elhízás, a magas vérnyomás és a mozgásszegény életmód mind jelentősen növelik a kockázatot. A szakember szerint a tartós stressz, a légszennyezettség és a helytelen táplálkozás szintén hozzájárulhat a betegségek kialakulásához.

Az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a stressz csökkentése és az évenkénti szűrővizsgálatok sokat segíthetnek a szív egészségének megőrzésében. Figyelmeztető jel lehet a mellkasi fájdalom, a légszomj, a fokozott fáradékonyság vagy a lábak dagadása, ilyen panaszok esetén pedig érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.