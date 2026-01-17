A paradicsomdiéta: gyors fogyás vagy veszélyes csalás?

A paradicsom alacsony kalóriatartalmú és jól telít. A paradicsomdiéta akár három kiló fogyást ígér négy nap alatt – a szakértők azonban szkeptikusak.

Aki fogyni szeretne, annak érdemes sok zöldséget fogyasztania – ebben minden táplálkozási szakember egyetért. A paradicsom különösen ideális diétás alapanyagként ismert, mivel kevés kalóriát tartalmaz, ugyanakkor bővelkedik vitaminokban és ásványi anyagokban. Ráadásul hosszan eltelít, így segít elkerülni az édességek utáni sóvárgást.

A paradicsomdiéta teljes mértékben erre a piros zöldségfélére épül, és gyors fogyást ígér. A módszer kidolgozói szerint négy nap alatt akár három kilót is le lehet adni.

Jól hangzik – de vajon mennyire reális ez az ígéret?

A paradicsom mint ideális fogyókúrás alapanyag

Néhány tény először: a paradicsom valóban kiválóan alkalmas a súlycsökkentés támogatására. Több mint 90 százalékban vízből áll, ezért rendkívül alacsony a kalória- és zsírtartalma. 100 gramm ebből a növényből mindössze 18 kalóriát tartalmaz.

A benne található likopin nemcsak a paradicsom piros színéért felelős, hanem segít megakadályozni a kötőszövet kollagénlebomlását is, így hozzájárulhat a narancsbőr kialakulásának megelőzéséhez.

Emellett jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz, amely vízhajtó hatású, és csökkenti a vízvisszatartást. A paradicsom antioxidánsokban is gazdag: ezek semlegesítik a szabad gyököket, és védik a sejteket a károsodástól.

Mennyire hatékony a paradicsomdiéta?

A paradicsomdiéta során – ahogy a neve is sugallja – kizárólag paradicsom szerepel az étrendben. Paradicsomlé és paradicsomleves váltja egymást, naponta három alkalommal lehet enni. Ezen kívül csak víz és cukrozatlan tea megengedett, más szilárd étel nem.

A koncepció szerint így négy nap alatt akár három kiló súlyvesztés is elérhető.

A diéta egy enyhébb változata is létezik: ebben már nemcsak folyékony ételek szerepelnek, hanem például paradicsomos omlett, kuszkusszal töltött paradicsom vagy saláta is. Ezzel a verzióval hat nap alatt ígérnek három kiló fogyást, írta a Fitforfun.

A portál táplálkozástudományi szakértője így értékeli a módszert:

„Napokon át csak paradicsomot enni? Ennél a diétánál szó szerint piros zászlót látok. Ahogy más villámdiéták – például a Thonon-diéta – esetében is, a kilók eleinte gyorsan lemehetnek, de a diéta végén ugyanilyen gyorsan vissza is térnek. Ez nem egészséges.

A paradicsom kétségkívül része az egészséges étrendnek: alacsony a kalóriatartalma, sok vitamint tartalmaz, és ott van benne a likopin is. Ez egy karotinoid, amely erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású. Főtt paradicsomból a szervezet még jobban fel is tudja szívni, mint nyersen. Éppen ezért nem is hiányozhat egyetlen zöldséges ételből vagy tésztaszószból sem. Ugyanakkor kizárólag a paradicsomra építeni a fogyást rossz irány.

Egy kiegyensúlyozott étrend, sok színes zöldséggel, hüvelyesekkel, gyümölcsökkel, olajos magvakkal és teljes értékű gabonákkal sokkal egészségesebb, és hosszú távon is tarthatóbb. Nasi gyanánt egy marék koktélparadicsom persze bármikor belefér.

Az evésnek élvezetnek kell lennie – nem lehet unalmas vagy egyhangú. És legyünk őszinték: paradicsom fokhagyma és egy kevés jó minőségű olasz olívaolaj nélkül? Lehet így is… de nem kötelező.”