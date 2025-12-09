Gyógyszer nélkül is enyhítheti a puffadást

A hasban tapasztalt kellemetlen, feszítő érzés sokak életét keseríti meg. A puffadás ellen hatékonyak a különféle diéták, gyógyteák, de azt már kevesen tudják, hogy akár mozgással is enyhíthető a kellemetlen tünet, írta a Mindmegette .

A puffadás nem betegség, hanem egy tünet, ám számtalan kiváltó oka lehet. Ha valaki puffad, az önmagában még nem probléma, nem kell ellene mindig küzdeni, hiszen az ünnepek során túlzásba vitt étkezés, a felborult étrendi ciklus, sőt akár a stressz is okozhatja. Ez egy természetes reakció, nem beszélve arról, hogy a hirtelen megnőtt zöldség- és gyümölcsfogyasztás (azaz a rostbevitel), de a túl sok tejtermék vagy cukor is okozhat túlzott gázképződést.

Az étkezésben beállt változás vagy épp egyhangúság mellett a puffadás kiváltó oka lehet valamilyen betegség is, így ha a kellemetlen, esetleg fájó, feszítő érzés napokon, vagy akár heteken át is tapasztalható, sürgősen orvoshoz kell fordulni. Ha azonban a sok elfogyasztott hüvelyes, a stressz vagy valami olyan étel áll a puffadásunk hátterében, amivel szemben intoleranciánk van, akkor érdemes lehet gyógyszer vagy házi praktikák helyett mozgással küzdeni a puffadás ellen.

Mozgásformák puffadás ellen

Számtalan kutatás bebizonyította a rendszeres sportolás jótékony hatását. Nemcsak a testünket tartjuk vele karban, hanem a szellemi frissességről is gondoskodik a legalapvetőbb, legkisebb testmozgás is. A sport pedig nemcsak az izmainkat erősíti, hanem a bélflóránkat is, ez derült ki azokból a vizsgálatokból, melyek során összevetették a sportolók és a passzív életmódot követők mikrobiomjának állapotát, összetételét.

A séta az egyik legjobb mozgásforma, amit nemtől és életkortól függetlenül bárki végezhet. Mondhatni ingyenes is, hiszen nem kell hozzá speciális ruházat, sportpálya vagy edző, sétálni bárhol, bármikor lehet. A legjobb persze, ha a természetben végezzük, minél messzebb a városi forgalomtól, de minden séta remek, főleg úgy, hogy akár a fogyáshoz is hozzájárulhat, sőt a puffadás ellen is hatásos lehet.



A séta, mint aerob mozgásforma pozitív hatással van a bélmozgásra, ugyanis növeli a vastagbél mozgékonyságát, lerövidíti az emésztés idejét. A séta képes enyhíteni a puffadással járó kellemetlen, feszítő érzést. Nem kell nagy távot lesétálni, sőt gyorsan sem kell tempózni, hiszen már 30-40 perc ház körül megtett kényelmes séta is érzékelhető hatással bírhat.

A jóga nemcsak a stressz, hanem a puffadás ellen is hatásos lehet. Persze nem mindegyik póz alkalmas csökkenteni a túlzott gázképződéssel járó panaszokat, és érdemes óvatosan is végezni ezeket, de a jógázás is serkenti a bélmozgást, az anyagcserét, enyhítheti a puffadásos tüneteket. A szeleket felszabadító póz neve elég beszédes, és valóban átmozgatja a belső szerveket, a beleket és a gyomrot is, ezáltal serkenti a bélműködést, az emésztést. Ez a póz eltávolítja a felesleges gázokat a bélrendszerből, így puffadás ellen hatásos lehet.

A szeleket felszabadító pózhoz feküdjünk hanyatt és húzzuk fel a térdünket a hasunkhoz. Mindkét kezünkkel fogjuk át a lábunkat és emeljük fel a fejünket a talajról, nyújtsuk előre a fejünket a térdünk irányába, majd lélegezzünk mélyeket 10-15 másodpercig. Figyeljük meg, ahogy légzés során a hasunk mozog, az izmaink dolgoznak. Az idő letelte után nyújtsuk ki a lábunkat, a fejünket helyezzük vissza a talajra és lazítsunk.

A puffadás helye elárulja a betegséget

Ha a puffadás megnehezíti az életedet, érdemes lehet megvizsgálni, pontosan hol, a tested melyik részén tapasztalod a diszkomfortérzést. Ez ugyanis segíthet beazonosítani, mi is állhat a háttérben, és az orvosok is könnyebben állíthatják fel a beteg tapasztalatai alapján a diagnózist.