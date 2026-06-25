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A kávé összefüggésben áll az emlőrák alacsonyabb kockázatával?

A legjelentősebb összefüggés a posztmenopauzás nőknél jelentkezett

Egészség
  • 2026.06.25. - 09:22
kávé kávébab szemes kávé kávés csésze
Képünk illusztrációAnadolu via AFP/Berkan Cetin
MH
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A rendszeres kávéfogyasztás kismértékben csökkentheti az emlőrák kialakulásának kockázatát – derült ki 31 tudományos tanulmány elemzéséből.

A szerzők áttekintették azokat a tanulmányokat, amelyek az emlőrák kockázata és a hagyományos kávé, a koffeinmentes kávé, valamint maga a koffein fogyasztása közötti összefüggést vizsgálták. Az összesített adatok szerint azoknál a nőknél, akik gyakran ittak kávét, valamivel kisebb valószínűséggel diagnosztizáltak emlőrákot, mint azoknál, akik ritkán ittak kávét, vagy teljesen tartózkodtak tőle.

A legjelentősebb összefüggés a posztmenopauzás nőknél jelentkezett. A koffein önmagában azonban nem mutatott ilyen hatást. A koffeinmentes italok és a koffeinfogyasztás szintén nem mutatott összefüggést a betegség kockázatának változásával.

A kutatók úgy vélik, hogy a lehetséges hatást valószínűleg nem a koffein, hanem a természetes kávé más bioaktív összetevői magyarázzák. A szerzők azonban hangsúlyozzák, hogy a megfigyelt összefüggés nem bizonyítja, hogy a kávé védelmet nyújt a rák ellen.

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Az eredmények tovább bővítik ismereteinket az antioxidánsok és az italban található egyéb vegyületek egészségmegőrzésben betöltött szerepéről – írta a  Health Science Reports.

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