A kávé összefüggésben áll az emlőrák alacsonyabb kockázatával?

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A szerzők áttekintették azokat a tanulmányokat, amelyek az emlőrák kockázata és a hagyományos kávé, a koffeinmentes kávé, valamint maga a koffein fogyasztása közötti összefüggést vizsgálták. Az összesített adatok szerint azoknál a nőknél, akik gyakran ittak kávét, valamivel kisebb valószínűséggel diagnosztizáltak emlőrákot, mint azoknál, akik ritkán ittak kávét, vagy teljesen tartózkodtak tőle.

A legjelentősebb összefüggés a posztmenopauzás nőknél jelentkezett. A koffein önmagában azonban nem mutatott ilyen hatást. A koffeinmentes italok és a koffeinfogyasztás szintén nem mutatott összefüggést a betegség kockázatának változásával.

A kutatók úgy vélik, hogy a lehetséges hatást valószínűleg nem a koffein, hanem a természetes kávé más bioaktív összetevői magyarázzák. A szerzők azonban hangsúlyozzák, hogy a megfigyelt összefüggés nem bizonyítja, hogy a kávé védelmet nyújt a rák ellen.