A beteg kerül az egészségügyi ellátás fókuszába

Egy évek óta alulfinanszírozott egészségügyi rendszert kell újra helyzetbe hozni úgy, hogy a beteg kerüljön az egészségügyi ellátás fókuszába, miközben az ágazat transzparensen működik – mondta az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián kedden, Budapesten.

Hegedűs Zsolt: kiemelte, az egészségügy a jelen kormányzat alatt prioritást élvez, az ágazat a „felső polcra” került. Ennek első és fontos lépésének nevezte az önálló ágazati minisztérium létrejöttét, de a szemléletet a szakmaiság és a transzparencia fogja megváltoztatni. Bejelentette: Nemes Balázs Áron transzplantációs sebész fogja vezeti az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot, amely hivatal független lesz a minisztériumtól és feladata a minimumfeltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, az innovációs és kutatás összehangolása. A miniszter a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság konferenciáján megerősítette azt is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kaló Zoltán vezetésével valódi biztosító lesz az eddigi „egyszerű kifizetőhely helyett”.

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Hegedűs Zsolt azt mondta, a világon mindenhol kihívás a gazdasági lehetőségek és a gyorsan elérhető egészségügyi ellátás közötti egyensúly megteremtése, de a magyar ágazat mind nominálisan, mind GDP-arányosan alulfinanszírozott. Hozzátette: dolgoznak az európai uniós források hazahozatalán és az ágazatnak beígért első 500 milliárd forint pluszforrás egy részét a szakdolgozók hosszú távú bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fogják költeni. Úgy fogalmazott: egészségügyi humánerőforrás-krízis van Magyarországon, meg kell becsülni a szakdolgozókat, a szakorvosokat, mert egyes szakmákban komoly orvoshiány van. Azt szeretné elérni, hogy azok, akik külföldre mentek dolgozni ne feltétlenül a fizetés, hanem az új szemlélet miatt jöjjenek haza.

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Hegedűs Zsolt kitért arra, hogy a pénz önmagában nem oldja meg a problémákat, strukturális, szemléletbeli változásra van szükség. Mint fogalmazott: „érdekek helyett értékeket szeretnénk teremteni”. Szerinte az előző kormány nem vállalta fel a rendszer valós teljesítménymutatóinak nyilvánosságra hozatalát, ezzel szemben a jelenlegi kabinet be kívánja mutatni, hogy milyen állapotban vette át az egészségügyet. „Nem egy nyugalmazott rendőr ezredes szemléletében” fogja vezetni az ágazatot, hanem szakmai és bizalmi alapon, mondta.

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A tárcavezető megerősítette, a minisztérium eltörli a kórházi nyilatkozattételi tilalmat, és július 1-jére, Semmelweis-napra leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket. Hegedűs Zsolt szerint „szerencsés csillagzat alatt” kezdik meg a munkát, mint mondta, egyfajta „törésvonalon állnak” és ez olyan lehetőség, amellyel, ha most nem élnek, akkor elvesztegetnek egy jó lehetőséget. A tárcavezető közölte azt is, hogy visszaállítják a kötelező kamarai tagságot.

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Buga László, az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára a konferencia délelőtti szekciójában arról beszélt, országleltárral és a kórházak valós problémáinak feltárásával kezdi a munkáját a minisztérium. Jelezte, azt kérik a kórházvezetőktől, hogy őszintén válaszoljanak a kérdésekre, és ugyanilyen szisztéma szerint kíváncsiak a szakmai kollégiumok és a kamarák véleményére is. Az államtitkár beszélt arról, hogy egy jól működő partneri viszony kialakítása a cél az intézményekkel, és említést tett a szakdolgozó béremelés szükségességéről is.

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