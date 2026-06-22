Fejfájás az erős illatoktól

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Egyre többen tapasztalják, hogy bizonyos illatok – legyen szó parfümökről, tisztítószerekről vagy légfrissítőkről – fejfájást, rosszullétet vagy légzési panaszokat váltanak ki náluk - írja a Házipatika.

Kutatások szerint az emberek jelentős része tapasztal kellemetlen tüneteket az illatosított termékek használata során. Egy vizsgálatban például a résztvevők egyharmada számolt be valamilyen panaszról ilyen kitettség után, és a becslések szerint a felnőttek mintegy 20-30 százaléka érzékeny lehet bizonyos szagokra. Az úgynevezett illatanyag-érzékenység tehát nem ritka jelenség, és akár komoly életminőség-romlást is okozhat - írja a Házipatika.

Ezen szerek gyakran összetett vegyi anyagokból állnak, amelyek irritálhatják a légutakat vagy túlzott immunreakciót válthatnak ki. Az úgynevezett többszörös kémiai érzékenység (MCS) esetén a szervezet már kis mennyiségű vegyi anyagra is túlreagálhat.

A szakértők szerint ezen érzékenység nemcsak fizikai, hanem életviteli problémákat is okozhat. Sokan például kényszeresen kerülni kezdhetik azokat a helyeket, ahol erős illatanyagok vannak jelen, például a bevásárlóközpontokat és a nyilvános mosdókat. A tünetek enyhítése vagy megelőzése érdekében ajánlott száműzni az otthonunkból a légfrissítőket, és átállni a kizárólag illatmentes tisztítószerek és kozmetikumok használatára. Emellett érdemes jeleznünk a környezetünknek is az érzékenységünket.