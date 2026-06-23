Letartóztatta a bíróság a dédnagymamája megölésével gyanúsított fiút

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A Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Csoportja egy hónapra elrendelte annak a fiatalkorú fiúnak a letartóztatását, aki a gyanú szerint megölte a dédnagymamáját – közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) múlt hétfőn közölte, hogy gyilkosság történt Budapesten, a Práter utcában, az áldozat egy 85 éves nő. Szombaton a nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, a nő 16 éves dédunokáját, akit emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Párját, egy 15 éves lányt bűnpártolás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a rendőrök, majd őt is őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A Fővárosi Törvényszék közleményében azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint a fiatalkorú gyanúsított elhatározta, hogy dédnagymamájától pénzt vagy más értékkel bíró tárgyat szerez, ezért az interneten utánanézett, hogy miként lehet egy idős embert gyógyszerrel vagy fojtással védekezésre képtelen állapotba hozni.

Két nappal később a gyanúsított az ugyancsak fiatalkorú barátnőjével és kiskorú testvérével az esti órákban felkereste a sértettet, akitől pénzt kért. Emiatt szóváltásba keveredtek, eközben a fiatalkorú gyanúsított az idős nőt hátulról leütötte, majd a nyakát megfogva egy éles, hegyes eszközzel a nyakán több alkalommal megszúrta és megvágta, majd a dédnagymama nyakából elvett egy medálos aranyláncot, az ujjairól két gyűrűt, valamint fülbevalóját kivette, és egy mobiltelefonnal együtt magával vitte azokat. A sértett a bántalmazástól a helyszínen életét vesztette.