Eddig négy ember letartóztatását rendelte el a bíróság az NKA-ügyben

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében őrizetbe vett hat tisztviselőből négynek már elrendelte egy hónapra a letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtök kora délutánig. Az Index helyszíni beszámolója szerint Bús Balázs és Ughy Attila is a négy letartóztatott között van.
Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI-nek elmondta: az ügyészség valamennyi őrizetbe vett tisztviselő esetében a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró megalapozottnak talált. A másik két ember esetében délután várható döntés.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.
A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
Az Index helyszíni beszámolója szerint Bús Balázst, az NKA volt alelnökét bilincsben vitték be a tárgyalóterembe. Nem sokkal a volt óbudai polgármester után szintén bilincsben érkezett Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke.
A döntést követően Bús Balázs a tárgyalóterem előtt politikainak és törvénytelennek nevezte a letartóztatásáról szóló határozatot. Hangsúlyozta, hogy ártatlannak tartja magát és mindenben együttműködik a hatóságokkal. „Soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha nem hoztam olyan döntést, ami törvénytelen lett volna” – mondta.
A portál felidézte, hogy a nyomozás magánszemélyek feljelentése nyomán indult, és a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságához került, ezért zajlik az eljárás Bács-Kiskun vármegyében. Az őrizetbe vettek között ott vannak a pénz kiosztásáról döntő kiemelt bizottság tagjai, valamint a pályázatokat lebonyolító Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezetői is.