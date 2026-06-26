Eddig négy ember letartóztatását rendelte el a bíróság az NKA-ügyben

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A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében őrizetbe vett hat tisztviselőből négynek már elrendelte egy hónapra a letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtök kora délutánig. Az Index helyszíni beszámolója szerint Bús Balázs és Ughy Attila is a négy letartóztatott között van.

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI-nek elmondta: az ügyészség valamennyi őrizetbe vett tisztviselő esetében a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró megalapozottnak talált. A másik két ember esetében délután várható döntés.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.