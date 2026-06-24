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Az NKA-ügyben őrizetbe vett tisztviselők letartóztatását indítványozza az ügyészség

A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a csütörtöki nap folyamán dönt

Kultúra
  • 2026.06.24. - 14:50
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Nemzeti Kulturális AlapNKA
MH/MTI
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A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Az ügyészség a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyó büntetőügyben őrizetbe vett személyek letartóztatásának elrendelését indítványozza a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.

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A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a csütörtöki nap folyamán dönt.

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