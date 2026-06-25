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Mind a hat őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását elrendelte a bíróság az NKA ügyében

A döntések nem véglegesek

Belföld
  • 2026.06.25. - 19:04
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Nemzeti Kulturális AlapNKA
MH/MTI
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A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében őrizetbe vett mind a hat tisztviselő letartóztatását elrendelte egy hónapra a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön; a döntések nem véglegesek.

A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatása szerint a letartóztatott hat személyt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

Mint írták, a bíróság a gyanúsítottak letartóztatását a jelenlétük biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye miatt rendelte el.

A végzések nem véglegesek, mivel a gyanúsítottak és a védők fellebbezést jelentettek be, amit a Kecskeméti Törvényszék bírál el – áll a közleményben.

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A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI-nek elmondta: a költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben azért a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség látja el a vizsgálat irányítását, mert a pályázattal érintettek között Bács-Kiskun vármegyei illetőségű is van, ráadásul a főügyészség az eljáró NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága mellett működik.

Bodó Marianna arra is kitért, hogy amennyiben a letartóztatás feltételei egy hónap múlva is fennállnak, akkor a nyomozási bíró az ügyészség indítványára további akár három hónappal is meghosszabbíthatja a letartóztatást. Hat hónap után azonban újra ülést kell tartani a letartóztatás hosszabbítására – tette hozzá.

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A kecsup.hu helyszíni beszámolója szerint 30 napra letartóztatták Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnökét, Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatóját, valamint az NKTK kabinetvezetőjét és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagját.

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