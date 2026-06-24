A Fidesz szerint a Tisza a politikai ellenfelek kiiktatására használja az államot

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A Fidesz szerint "itt az újabb bizonyíték", hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Az ellenzéki párt az MTI-nek küldött közleményében arra reagált, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hat embert vett őrizetbe kedden a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által az előző kormány alatt kifizetett támogatások miatt indított eljárásban.

Minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg, a pályázatoknak csaknem 1100 nyertese volt - fűzték hozzá.

"Akik most a leghangosabban kiabálnak, azok sok százmillió forintot kaptak az elmúlt évek kulturális pályázatain" - írta közleményében a Fidesz, hozzátéve, hogy a támogatások elszámolási határideje még le sem zárult.

"A választások után a Tisza pártirányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget. Ennek a folyamatnak a betetőzése a modernkori ÁVH, amely egyszerre nyomozóhatóság, ügyészség és titkosszolgálati szerv" - fogalmazott közleményében a párt.