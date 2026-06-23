Hat embert vett őrizetbe az NKA-támogatások ügyében a NAV

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Hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásokkal kapcsolatban folyó büntetőeljárásban – közölte a hatóság kedden az MTI-vel. A 24.hu azt írta: az őrizetbe vettek között van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere.

A NAV közleménye szerint a pénzügyi nyomozók korábban kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. Az elmúlt időszakban a tényállás teljes körű tisztázása érdekében jelentős számú tanút hallgattak ki, továbbá elemezték és értékelték a lefoglalt, nagy mennyiségű elektronikus adatot.

„Az ügyben jelentős előrelépést tettek a pénzügyi nyomozók: június 23-án bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hat embert állítottak elő” – írta a hatóság. Hozzátették: az érintettek korábban az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eljárás alá vont személyeket 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki – olvasható a közleményben.