Hogyan sodródhat a Nap az űrben

Körülbelül ötmilliárd év múlva a Nap magjában lévő hidrogén felhasználásra kerül. A Nap ezután vörös óriássá fejlődik, és akár a haldokló fázisában is sodródhat az űrben.
A Kaliforniai Műszaki Intézet kutatói feltételezik, hogy a szabálytalan plazmakitörések hosszú ideig gyorsíthatják a csillagot.
A hidrogénfúzió végével a Nap életének új szakasza kezdődik. Magja saját gravitációja alatt összeomlik, míg a külső rétegek drámaian kitágulnak. A kutatók szerint átmérője akár a jelenlegi méretének százszorosára is megnőhet.
A Nap vörös óriássá válik
Ebben a fázisban a Nap vörös óriássá alakul. Hatalmas mérete miatt elnyelheti a Naprendszer belső bolygóit – akár a Földet is.
Plazmakitörések több százezer év alatt
A kutatók szerint a vörös óriás késői fázisa különösen érdekes. Több százezer év alatt a Nap várhatóan körülbelül 10 000 apró becsapódást fog kapni. Ezeket a plazmadarabok okozzák, amelyek szabálytalanul, különböző irányokba lökődnek ki az űrbe.
Plazmadarabok, mint kozmikus hajtás
Minden egyes kitörés viszonylag gyenge. Mivel azonban a kitörések nem egyenletesek, hatásuk hosszú idő alatt felhalmozódhat. A kutatók a hatást egy kozmikus flippergolyóhoz hasonlítják, amelyet sok apró impulzus hoz mozgásba.
Akár 3540 kilométer/órás sebesség
Számításaik szerint a Nap így elérheti a körülbelül 3540 kilométer/órás sebességet, és sodródhat az űrben. Bár ez a forgatókönyv még évmilliárdokig nem fog bekövetkezni, a tanulmány új ismereteket nyújt a Naphoz hasonló csillagok fejlődésének utolsó szakaszairól - írja a focus.de.