Hogyan sodródhat a Nap az űrben

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Körülbelül ötmilliárd év múlva a Nap magjában lévő hidrogén felhasználásra kerül. A Nap ezután vörös óriássá fejlődik, és akár a haldokló fázisában is sodródhat az űrben.

A hidrogénfúzió végével a Nap életének új szakasza kezdődik. Magja saját gravitációja alatt összeomlik, míg a külső rétegek drámaian kitágulnak. A kutatók szerint átmérője akár a jelenlegi méretének százszorosára is megnőhet.

A Kaliforniai Műszaki Intézet kutatói feltételezik, hogy a szabálytalan plazmakitörések hosszú ideig gyorsíthatják a csillagot.

Ebben a fázisban a Nap vörös óriássá alakul. Hatalmas mérete miatt elnyelheti a Naprendszer belső bolygóit – akár a Földet is.

Plazmakitörések több százezer év alatt

A kutatók szerint a vörös óriás késői fázisa különösen érdekes. Több százezer év alatt a Nap várhatóan körülbelül 10 000 apró becsapódást fog kapni. Ezeket a plazmadarabok okozzák, amelyek szabálytalanul, különböző irányokba lökődnek ki az űrbe.