Mexikó a csehek legyőzésével százszázalékosan rajtolt

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Bár Mexikó két győzelemmel már csoportelsőként lépett pályára, de felállt védelem ellen korántsem volt meggyőző, ezúttal viszont a győzelmi kényszerrel pályára lépő csehek bátrabb játékának köszönhetően több terület adódott előtte. Ennek megfelelően jó ritmusban kezdődött a találkozó, az első lehetőséget Visinsky hagyta ki, aki csak centikkel tévesztette el a jobb alsó sarkot. A hazaiak is vezettek ígéretes támadásokat, de a végén túlbonyolították, így igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni.

Negyedóra elteltével valamelyest visszaesett az addig lüktető játék, ez a negatív folyamat pedig csak egyre erősödött az idő múlásával. Egy-egy szép jelenet így is akadt, Visinsky cselsorozata és Reyes ollózása. A szünet előtti percekben Mexikó akarata érvényesült, amit két távoli lövés jelzett, de Kovarnak csak egyiknél kellett közbeavatkoznia.

A második félidő ismét lendületesebb futballal kezdődött, mindkét félnek volt ígéretes támadása és beadása, de Mexikó tűnt veszélyesebbnek, ennek megfelelően a vezetést is megszerezte, melynek kulcsa az volt, hogy Romo három cseh játékos gyűrűjében is megtartotta a labdát a felezővonalnál, majd tökéletesen indította a jobb oldalon felfutó gólszerzőt, Mateo Chávezt. Nem sokkal később az Alkmaar támadójának újabb kiugrását Kovar ugyan hárította, de Holes nem tudott felszabadítani, így Quinones eldöntötte az összecsapást, egyúttal megpecsételte a csehek sorsát.