Donald Trump adja majd át a trófeát a világbajnoknak

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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke kedden azt mondta: a társházigazda Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adja majd át a győztes csapatnak a trófeát a világbajnokság július 19-ei döntője után, az East Rutherford-i MetLife Stadionban.

"Együtt nézzük majd az elnökkel a finálét és átadjuk a bajnoknak a trófeát, együtt" - fogalmazott Infantino a "Fox and Friends" című televízióműsorban.

A tavalyi klubvilágbajnokságon - ugyanebben az arénában - ugyancsak Trump adta át a győztes Chelsea-nek a kupát, ezután azonban "ottfelejtette" magát a játékosok között, akik így kissé zavartan úgy emelték magasba a trófeát, hogy az elnök is ott örült velük.