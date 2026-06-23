Tunézia legyőzésével kezdett a magyar válogatott a Strandkézilabda Vb-n

A magyar férfi strandkézilabda-válogatott 2-0-ra legyőzte Tunéziát a zágrábi világbajnokság csoportkörének első fordulójában, kedden.
Eredmény, csoportkör, 1. forduló, B csoport:
Magyarország-Tunézia 2-0 (25-22, 23-22)
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a magyar pontszerzők: Gyene 19, John 11, Vizes 8, Hajdu 6, Kun 4
A kezdés előtt Hajdu Tamás szövetségi edző elmondta, hogy csapata vasárnap, az érkezés után a francia, hétfőn pedig az amerikai válogatottal játszott rendkívül hasznos edzőmérkőzést a vb helyszínén, a horvát fővárostól délnyugatra fekvő Jarun-tó partján.
A harmadik perc végén, Balogh Ádám első védése, majd Vizes Patrik találata után vezettek először a magyarok, akik a legutóbbi világbajnokságon is találkoztak az Afrika-bajnokság címvédőjével és a középdöntőben 2-0-ra győztek. Csakhamar Nahaj László is védett egy tunéziai lövést, az ellenfél mégis remekül tartotta magát egy ideig. Két percen belül 22-16-ra elléptek John Andrásék, ekkor az észak-afrikaiak időt kértek, de a hátralévő időben már nem volt esélyük az egyenlítésre, az első játszmát a magyarok 25-22-re megnyerték.
A második felvonás ötödik percében, 10-10-es állásnál Hamza Fallah piros lap miatt végleg kivált a játékból. Ennek ellenére csapata a folytatásban is remekül tartotta a lépést a magyarokkal, sőt Hajdu Balázs és Kun Attila rontott lövése után kétszer is támadhatott a vezetés visszaszerzéséért. Az utolsó percben Tunézia a keresztlécet találta el, Gyene Norbert viszont nem hibázott, majd Hajdu Tamás időkérése után Kun is eredményes volt, ezzel biztossá vált a magyar siker.
Később:
2. forduló: Magyarország-Dánia 19.00
szerdán játsszák:
3. (utolsó) forduló: Magyarország-Puerto Rico 13.00
A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, onnan pedig az első négy-négy folytathatja a negyeddöntőben.