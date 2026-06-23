Tunézia legyőzésével kezdett a magyar válogatott a Strandkézilabda Vb-n

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a magyar pontszerzők: Gyene 19, John 11, Vizes 8, Hajdu 6, Kun 4

A kezdés előtt Hajdu Tamás szövetségi edző elmondta, hogy csapata vasárnap, az érkezés után a francia, hétfőn pedig az amerikai válogatottal játszott rendkívül hasznos edzőmérkőzést a vb helyszínén, a horvát fővárostól délnyugatra fekvő Jarun-tó partján.

A harmadik perc végén, Balogh Ádám első védése, majd Vizes Patrik találata után vezettek először a magyarok, akik a legutóbbi világbajnokságon is találkoztak az Afrika-bajnokság címvédőjével és a középdöntőben 2-0-ra győztek. Csakhamar Nahaj László is védett egy tunéziai lövést, az ellenfél mégis remekül tartotta magát egy ideig. Két percen belül 22-16-ra elléptek John Andrásék, ekkor az észak-afrikaiak időt kértek, de a hátralévő időben már nem volt esélyük az egyenlítésre, az első játszmát a magyarok 25-22-re megnyerték.