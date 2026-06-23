Megint győztek a norvégok, Haaland újra duplázott

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Norvégia 3–2-re legyőzte Szenegált magyar idő szerint kedd hajnalban az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában, az I-csoportban. Erling Haaland duplázott, de így is nagyon nehezen gyűjtötték be mindhárom pontot.

Az első féldő kiegyenlített játékot hozott, bár a norvégok egyértelműen értékesebb helyzeteket dolgoztak ki (xG-ben 0.90-nel felülmúlták Szenegált), a vezetést pedig az a torinói Marcus Holmgren Pedersen szerezte meg a 43. percben, aki félórával korábban szállt be csereként a Dortmund védője, Julian Ryerson helyére sérülés miatt.

A 48. percben egy labdaszerzést követően gyönyörűen vitték végig kontrájukat, Martin Ödegaard a gólzsák Erling Haalandnak passzolt, ő pedig ziccerben nem hibázott, 2-0.

Az 53. percben Sarr közelről szépített, 2-1, de újabb öt perccel később visszaállt a kétgólos különbség: Haaland ezúttal felsőkapufás góllal vétette észre magát, 3-1.