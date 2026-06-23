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Megint győztek a norvégok, Haaland újra duplázott

Valódi thriller döntött a skandinávok javára Szenegál ellen

Sport
  • 2026.06.23. - 06:54
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Haaland jó játékára Szenegál ellen is szükség voltGetty Images via AFP/Buda Mendes
MH
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Norvégia 3–2-re legyőzte Szenegált magyar idő szerint kedd hajnalban az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában, az I-csoportban. Erling Haaland duplázott, de így is nagyon nehezen gyűjtötték be mindhárom pontot. 

Az első féldő kiegyenlített játékot hozott, bár a norvégok egyértelműen értékesebb helyzeteket dolgoztak ki (xG-ben 0.90-nel felülmúlták Szenegált), a vezetést pedig az a torinói Marcus Holmgren Pedersen szerezte meg a 43. percben, aki félórával korábban szállt be csereként a Dortmund védője, Julian Ryerson helyére sérülés miatt. 

A 48. percben egy labdaszerzést követően gyönyörűen vitték végig kontrájukat, Martin Ödegaard a gólzsák Erling Haalandnak passzolt, ő pedig ziccerben nem hibázott, 2-0. 

Az 53. percben Sarr közelről szépített, 2-1, de újabb öt perccel később visszaállt a kétgólos különbség: Haaland ezúttal felsőkapufás góllal vétette észre magát, 3-1.

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Az utolsó negyedórában Szenegál nem tudott egyenlíteni, de szépíteni igen: Sarr a 93. percben szintén megszerezte csapata, s saját maga második gólját, 3-2. Ez a gól sokba kerülhet a norvégoknak, hiszen az utolsó fordulóban győzelmi kényszerben lesznek a franciák ellen, ha csoportelsők akarnak lenni. 

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