Gyulai Miklós távozik a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról

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A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, „teljeskörű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel teremtsék meg a teljeskörű tisztújítás lehetőségét a versenyszezon után, szeptemberben”.

A MASZ május végén megtartott közgyűlésén, amelyen 70 küldöttből 66 volt jelen, titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadták el, így a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, továbbá a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Hasonló sorsra jutott az alapszabály módosítása is.