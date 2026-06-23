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Gyulai Miklós távozik a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról

„Teljeskörű tisztújításra van szükség”

Sport
  • 2026.06.23. - 22:32
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Gyulai Miklós: Szeretnénk, ha a vb kapcsán ránk eső figyelem után a következő három-négy-öt évben is jó eredmények születnénekMH/Purger Tamás
MH/MTI
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Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke.

A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, „teljeskörű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel teremtsék meg a teljeskörű tisztújítás lehetőségét a versenyszezon után, szeptemberben”.

A MASZ május végén megtartott közgyűlésén, amelyen 70 küldöttből 66 volt jelen, titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadták el, így a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, továbbá a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Hasonló sorsra jutott az alapszabály módosítása is.

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