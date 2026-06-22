Vihar miatt négy órán át tartott a Franciaország-Irak meccs

A labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának 2. fordulójában a négy évvel ezelőtti ezüstérmes Franciaország az iraki válogatottal csap össze. A franciák az 1. fordulóban Szenegált győzték le, az irakiak viszont vereséget szenvedtek a norvégoktól, így fontos, de rendkívül nehéz lesz számukra, hogy a versenyben maradás érdekében ne kapjanak ki Mbappééktól. A papírforma magabiztos francia sikert feltételezett, aztán így is lett, de nem akármilyen körülmények között.

1' - az irakiak indították minimum 90 perces útjára a labdát. VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ - CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–IRAK 3-0

Philadelphia, Philadelphia Stadion, 68 324 néző. Vezeti: Drew Fischer (kanadai)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – Olise (Cherki, 66.), O. Dembélé (D. Doué, 68.), Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps HIRDETÉS IRAK: Baszil – H. Ali, Tahszin (Szulaka, 60.), Hasim, Doszki – Al-Ammari (Ser, 68.), Z. Iszmail (Amin, 60.) – Bajes (Fardzsi, 69.), Ikbal, Kaszem – A. Husszein (Al-Hamadi, 26.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold

Gólszerző: K. Mbappé (14., 54.), Dembélé (66.) 10' - Bekezdett a francia csapat, látszik, hogy lendületes játékukkal hamar döntésre akarják vinni a dolgot a gallok. 14' - Vezetnek a gallok, naná, hogy Mbappé góljával! Az immár 15 gólos csatár 17 méterről félmagasan lőtte ki a jobb sarkot. Korábban a Real Madrid támadója Olise átadását kezelte le, az iraki kapus védhetett volna, ha előbb elindul a labda irányába, 1–0!

HIRDETÉS

20' - Nem álltak le a franciák, továbbra is nagy nyomás alatt tartják az irakiakat. 30' - Az első sarokrúgását végezhette el Irak. Sok veszélyt ez nem jelentett, de legalább egy-két percre kijöttek saját tizenhatosuk előteréből. 37' - Óriási zuhé érkezett, de egyelőre nem villámlik, csak esik. A szabály szerint, ha 8 mérföldes körzetben elkezdődik a villámtevékenység, akkor mindkét csapatnak védett helyre kell vonulnia.

HIRDETÉS

42' - Nagyszerű labdaátvétel után került helyzetbe Mbappé, de egy fantasztikus védőmunka megakadályozta, hogy kapura lőjön. 45' - Mindössze 3 perc a ráadás és ebben az időszakban egyik csapat sem jelentett különösebb veszélyt a másik kapujára. Szünet: A rendezők arról tájékoztatták a nézőket, hogy a vihar miatt 30 perccel később kezdődik a 2. félidő.

HIRDETÉS

Több mint 2 órás viharszünet után, közép-európai idő szerint hajnali 2 órakor startolt el a 2 félidő. 50' - Többet birtokolják az irakiak a labdát, mint tették azt az első játékrészben. A pályán rengeteg az esővíz, bár megpróbálták letaakrítani. 54' - Egy döbbenetes iraki hiba: kirúgásnál lepasszolták a labdát Baszil kapusnak, aki elképesztő módon nyúlt hozzá, majd Dembélé csapott le a játékszerre, aztán rendkívül önzetlen Mbappéhoz passzolt, aki kíméletlenül kihasználta a lehetőséget, 2-0!

HIRDETÉS

59' - Most Mbappé készítette le a labdát Olisének, aki megemelte a labdát, ami a felső lécről kipattant. 66' - Most már Dembélét hozzák olyan helyzetbe, amely szinte kihagyhatatlan, Olisé átadása után az aranylabdás csatár nem is hibázza el a helyzetet, 3-0! 80' - A franciák elégedettek, mindkét csapat cserélgeti játékosait.

HIRDETÉS