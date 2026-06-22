Piros Zsombor könnyedén nyert a wimbledoni selejtezőben

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A világranglistán 175. játékos ötödször indult el a háromkörös londoni kvalifikációban, ahol 2022-ben és 2023-ban csak egy győzelemre volt a főtáblától a selejtezőnek hagyományosan otthont adó külső helyszínen, Roehamptonban.

Hétfői ellenfele a 17 éves bolgár Ivan Ivanov volt, aki csak 649. a rangsorban, és tavaly megnyerte a tornát a juniorok között. Első találkozójukon a 26 éves magyar két brékkel hamar 5:1-re elhúzott, majd 27 perc után lezárta a nyitószettet.

A folytatásban Piros 1:1-nél brékelt, majd 5:2-nél is elvette a szabadkártyás bolgár adogatását, s utóbbi már egyben a győzelmet jelentette. A találkozó 58 percig tartott.