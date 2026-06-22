Marozsán nagy csatában jutott a nyolcaddöntőbe

Marozsán Fábián játszmahátrányból fordítva legyőzte a szlovák Alex Molcant a Mallorcán zajló 613 ezer euró (218 millió forint) összdíjazású füves pályás férfi tenisztornán, ezzel a nyolcaddöntőbe jutott.
A világranglistán 102. helyezett Molcan és magyar riválisa (62.) először találkozott egymással. Az első felvonásban a Vasas SC sportolója fogadóelőnyig sem jutott el, a saját adogatását viszont kétszer is elveszítette, ami 24 perc elteltével a játszmába került számára.
A folytatásban a 26 éves magyar teniszező már jobban állta a sarat a legjobb 40-ben is megfordult ellenfelével szemben, ez a játszma rövidítésben dőlt el úgy, hogy mindkét játékosnak volt több meccs- vagy szettlabdája, végül Marozsán egyenlített.
A harmadik felvonásban a magyar játékos kétszer is nehezen hozta adogatását, de így is eljutottak 6:6-ig. A rövidítésben Marozsán 3-0-ra és 5-2-re is vezetett, majd a második meccslabdáját tudta értékesíteni.
A meccs három perc híján két és fél óráig tartott.
Marozsán következő ellenfele a negyedik helyen kiemelt chilei Alejandro Tabilo (33.) lesz.
Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Marozsán Fábián-Alex Molcan (szlovák) 2:6, 7:6 (12-10), 7:6 (7-5)