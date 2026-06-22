Marozsán nagy csatában jutott a nyolcaddöntőbe

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A világranglistán 102. helyezett Molcan és magyar riválisa (62.) először találkozott egymással. Az első felvonásban a Vasas SC sportolója fogadóelőnyig sem jutott el, a saját adogatását viszont kétszer is elveszítette, ami 24 perc elteltével a játszmába került számára.

A folytatásban a 26 éves magyar teniszező már jobban állta a sarat a legjobb 40-ben is megfordult ellenfelével szemben, ez a játszma rövidítésben dőlt el úgy, hogy mindkét játékosnak volt több meccs- vagy szettlabdája, végül Marozsán egyenlített.

A harmadik felvonásban a magyar játékos kétszer is nehezen hozta adogatását, de így is eljutottak 6:6-ig. A rövidítésben Marozsán 3-0-ra és 5-2-re is vezetett, majd a második meccslabdáját tudta értékesíteni.